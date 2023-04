Quali sono le migliori terre e ciprie sul mercato nel 2023?

Il mondo della cosmetica è in costante evoluzione, e il mercato delle terre e ciprie non fa eccezione. Con l’avvento del 2023, molte novità hanno fatto la loro comparsa, ma quali sono le migliori terre e ciprie attualmente in vendita e quali vale la pena di acquistare?

Terre e ciprie, a ognuna il suo utilizzo

Prima di tutto, è importante capire cosa sono le terre e le ciprie e in cosa sono differenti. Per farla breve, le terre sono prodotti cosmetici utilizzati per creare un effetto di abbronzatura naturale sul viso e sul corpo, spesso usate anche per effettuare un leggero contouring del viso e dare tridimensionalità. Le ciprie, invece, sono utilizzate per fissare il trucco e assorbire l’eccesso di sebo, uniformare l’incarnato e minimizzare rughe e pori.

E pensare che la terra, in passato, è stata utilizzata come una sorta di fondotinta naturale. Le donne dell’antichità, infatti, la utilizzavano per creare un effetto uniforme sulla pelle e per proteggersi dal sole. La cipria, invece, è stata inventata in epoca moderna per controllare la lucentezza del viso e creare un aspetto levigato. Con l’avanzare delle tecnologie, stanno facendo il loro debutto sul mercato numerose e differenti tipi di cipria, ognuno con uno scopo ben preciso. Da quelle fissanti e se vogliamo più classiche, a quelle per minimizzare i pori e che provano a ricreare l’effetto “blur” di alcuni filtri di Instagram e TikTok.

Entrambi questi prodotti hanno svolto un ruolo importante nella storia del make-up e continuano ad essere utilizzati oggi come base per il trucco. Tuttavia, con l’avanzare della tecnologia, nuovi prodotti stanno emergendo, offrendo soluzioni più sofisticate per creare l’effetto desiderato.

La lista delle migliori terre e ciprie sul mercato nel 2023

Le terre e ciprie qui elencate rappresentano alcune delle migliori opzioni disponibili sul mercato nel 2023. Ricorda di scegliere sempre prodotti di qualità, in quanto determinano il risultato finale del make up e soprattutto contengono solo ingredienti di qualità e non dannosi per la pelle.

Dior DiorSkin Mineral Nude Bronze

Questa terra, disponibile in diverse tonalità, dona un effetto abbronzatura naturale grazie alla sua formula arricchita con minerali. Inoltre, contiene un fattore di protezione solare SPF 15 per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV.

Chanel Les Beiges Healthy Glow Sheer Powder

Questa cipria, disponibile in diverse tonalità, dona un effetto radioso e naturale grazie alla sua formula leggera e trasparente. Inoltre, contiene vitamina E per proteggere la pelle dagli agenti esterni.

NARS Sun Wash Diffusing Bronzer

Questa terra, disponibile in diverse tonalità, dona un effetto abbronzatura opaco e uniforme grazie alla sua formula morbida e facilmente sfumabile. Inoltre, contiene una miscela di oli naturali per idratare la pelle.

Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder

Questa cipria, disponibile in diverse tonalità, fissa il trucco e assorbe l’eccesso di sebo grazie alla sua formula leggera e trasparente. Inoltre, contiene polvere di diamante per riflettere la luce e creare un effetto radioso.

Giorgio Armani Beauty Maestro Liquid Summer

Questa terra liquida, disponibile in diverse tonalità, dona un effetto abbronzatura naturale e luminoso grazie alla sua formula leggera e facilmente sfumabile. Inoltre, contiene un complesso di antiossidanti per proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi.