Ricetta minestrone alla toscana

Primo piatto

TEMPO PREPARAZIONE E COTTURA:

UN’ORA E MEZZA CIRCA

PER PORZIONE:

APPORTO NUTRIZIONALE MEDIO

PREPARAZIONE

Tenete a bagno i fagioli per una notte. Poi fateli cucinare in poca acqua salata aggiungendo un rametto di rosmarino e mezza foglia di lauro che butterete via a fine cottura.

Quando i fagioli sono cotti, passatene la metà al mulinetto e rimettete il puré nella pentola insieme ai fagioli interi.

A parte fate soffriggere nell’olio poca cipolla, sedano, carota e un po’ di prezzemolo tritati finemente, poi aggiungete le altre verdure e lasciate stufare per una decina di minuti.

Unite ai fagioli, regolate di sale e di pepe e portate a bollore.

Aggiungete il riso (consigliabile è il tipo parboiled) e tenete la cottura al dente.

Infine date una abbondante spolverata di formaggio grattugiato e servite in tavola.

DOSI PER 4 PERSONE

INGREDIENTI

100 g. di fagioli toscanelli

100 g. di riso

rosmarino – lauro – scarola,

cipolla – sedano – carota,

prezzemolo – zucchina – pomodori – porro

sale – pepe – olio

formaggio grattugiato

VINI CONSIGLIATI

AMARONE DELLA VALPOLICELLA

ASSISI ROSSO

BARDOLINO SUPERIORE

Aree di produzione: Veneto diversi comuni provincia VR – affinamento: periodo minimo di invecchiamento di 2 anni a partire dal 1° gennaio dopo la vendemmia – caratteristiche: fermo abbinamento consigliato: CARNI ROSSE, SELVAGGINA – colore: rosso granato piuttosto carico – odore: frutta matura, confettura di amarena e di lamponi. In quelli più affinati si possono percepire anche sentori speziati e goudron vitigni: Corvina Veronese 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% – sapore: pieno vellutato caldo asciutto – gradazione alcolica minima 14°.

ASSISI ROSSO

Aree di produzione: Umbria – affinamento: fino a 3-4 anni – caratteristiche: fermo – min. 12 abbinamento consigliato: TUTTO PASTO – colore: rosso rubino – odore: vinoso tipico profumato – vitigni: sangiovese (50%- 70%) merlot (10%- 30%) altre (0-40%) – sapore: asciutto corposo armonico intenso e persistente asciutto – grad. alcolica 12°.

BARDOLINO SUPERIORE

Aree di produzione: Veneto provincia VR (zone di antica tradizione) – affinamento: 1 anno obbligatorio quindi fino a 3 anni – caratteristiche: fermo o leggermente frizzante – abbinamento consigliato: TUTTO PASTO – colore: rubino chiaro al cerasuolo e al granato con l’invecchiamento – odore: vinoso con leggero profumo delicato – vitigni: corvina veronese (35%-65%) rondinella (10%-40%) molinara (10%-20%) negrara (0-10%) eventualmente barbera e/o rossignola e/o sangiovese e/o garganega (0-10%) – sapore: asciutto sapido leggermente amarognolo armonico sottile – gradazione alcolica minima 11,5°.