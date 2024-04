Un racconto a cuore aperto quello di Simona Ventura a Belve. Nella puntata del programma di Rai 2, condotto da Francesca Fagnani, in onda stasera (16 aprile), la conduttrice si è lasciata andare, rispondendo con molta sincerità alle domande, talvolta impertinenti della giornalista. Tra le tante storie toccate, dai pettegolezzi che l’hanno travolta negli anni, come quello sull’uso di droghe, ai vari flirt che le sono stati attribuiti, si è parlato anche di temi molto profondi, come il ricordo di un aborto in gioventù.

Rispondendo a Fagnani che le ha chiesto se tornando indietro rifarebbe ugualmente l‘interruzione di gravidanza, Ventura ha risposto: “Non lo so, ma non passa giorno della mia vita che non ci sia un pensiero per questo bambino mai nato”. “Ma il padre del bambino all’epoca sapeva di quella gravidanza?”, chiede ancora la padrona di casa del programma: “No, non l’ha mai saputo”, rivela la showgirl.

In puntata, come trapela della anticipazioni che circolano sul web, si è fatta chiarezza anche sul pettegolezzo che per anni ha aleggiato intorno a Simona Ventura. “C’è un gossip che negli anni è girato su di lei e che non è vero?”, chiede Francesca Fagnani, certa che la sua interlocutrice capirà al volo. “Beh, che io facessi uso di droghe – ammette Ventura – ero così naturale, così ‘up’ naturale, allora se tu sei ‘up’ fai uso di droghe”, ironizza per poi dire ferma: “Assolutamente no”. Tuttavia la giornalista incalza: “Ma è vero che è girata molto questa voce. Lei come se lo spiega?”. “Perché è girata da persone che volevano farla girare”, replica l’ex di Quelli che il calcio. “La danneggiò professionalmente?”, conclude la conduttrice: “No, perché comunque tutti sapevano che non era vera”.