Andreas Muller è diventato da poco papà, e non manca mai di condividere le sue emozioni da neogenitore con tutti i suoi fan e i suoi follower Instagram. Nelle ultime ore, il ballerino di Amici ha risposto ad alcune domande che riguardano proprio le piccole Penelope e Ginevra, avute il 18 marzo 2024 dalla coreografa Veronica Peparini.

“Le gemelline, pur essendo omozigoti, per noi sono completamente diverse”, ha rivelato ai follower in alcune storie Instagram. “Non si può spiegare l’emozione. Mi piacerebbe raccontare la paternità, soprattutto quando si è giovani, perché è una cosa meravigliosa. Per tanti può sembrare un ostacolo, io invece realizzo adesso e sto iniziando a sentirmi vivo in questo mondo così strano”.

Poi, un curioso chiede: “Quando le bimbe saranno più grandi, che tipi di sport tu e Veronica vorreste far provare alle gemelline?”. Una domanda la cui risposta potrebbe sembrare scontata: le ballerine. Andreas Muller, però, ha stupito tutti i fan replicando: “Saranno liberissime di fare ciò che preferiscono, ma se si parla del mio volere non vorrei che facessero le ballerine”. Una risposta inaspettata, che ha lasciato di stucco tutti i fan della coppia.

In un’altra storia, invece, Muller si è aperto sulla sua vita privata. “La vita è un tormento e la mia lo è stato tanto. Per alcuni versi continua ad esserlo, perché sono un essere umano con conflitti e problemi. Alle mie figlie voglio dare solo il meglio di me. Grazie a loro mi sento invincibile e indispensabile. Mi sento il più fi*o del mondo”, ha concluso.