Alba Parietti e l'incidente del suo cagnolino Venghi

Il cagnolino di Alba Parietti, chiamato Venghi, è stato vittima di un brutto incidente. A raccontarlo, a mezzo social, è la stessa showgirl, la quale in un lungo post Instagram ha comunicato ai fan quanto successo. “Il mio Venghi ed io abbiamo avuto una giornata difficile. Un incidente. Adesso avrà bisogno di tante cure , di essere operato“, ha esordito Parietti, a corredo di una foto del suo cane.

“Per alcuni sono solo cani. Per me è un bambino, un figlio che ho accolto in casa quasi 15 anni fa“, ha spiegato. “Stasera lui è ricoverato, in attesa di essere operato, ha diverse fratture e io sono tremendamente triste, perché vorrei solo averlo a casa con me. I cani, gli animali, sono piccoli figli adottati, che ci regalano ogni giorno amore incondizionato, gioia, e si sente un vuoto pazzesco in loro assenza. Perché ci amano sempre senza chiederci chi siamo e senza un perché“. Poi, la showgirl ha parlato del suo amore per gli animali, ricordando i suoi amici pelosi del passato:

Fino a tre anni fa avevo due gatti e due cani. Poi putroppo per anzianità, per malattia, prima il mio Tato, il labrador, lo abbiamo accompagnato per non vederlo più soffrire, tutti insieme abbracciandolo verso l’arcobaleno, poi in pochi mesi, entrambi i miei vecchi gatti si sono ammalati e sono volati via. In questa casa ce ne sono stati tanti: Regalato il bobtail, Bebè, un maltese adorabile, Dudu e Gatoide che insieme a Papu e al mio Pepito sono stati i miei gatti, i miei compagni di vita in 30 anni. Mi hanno reso la casa una casa felicissima.

“Ora mi rimane solo lui. Tutti lo amano , tutti mi chiedono di lui“, ha quindi continuato Alba Parietti. “Venghi è un mito, è un cane simpaticissimo, è il mio compagno di vita da 15 anni, subito dopo la morte di mia mamma, ha riempito la voragine di malinconia con la sua dolcezza e presenza. Non so se si prega per i cani , ma per favore dedicategli un pensiero positivo. So che lo amate e tutti gli siete affezionati. Venghi è un pezzo del mio cuore e della mia vita e pensarlo sofferente mi distrugge“.

Infine, la showgirl ha concluso: “I miei genitori mi hanno insegnato quanto amore incondizionato, amicizia, sollievo, compagnia, conforto danno gli animali e penso che noi umani dovremmo rispettarli ed amarli per la loro purezza. Torna presto a casa Venghi, senza di te è vuota. Un particolare grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, a chi nonostante tutto si è dispiaciuto, perché nessun animale è cattivo anche se aggredisce, o per natura o per paura“.