Il Natale si avvicina, e con esso aumenta l’attesa dell’Avvento. In questo periodo dell’anno, è consuetudine aspettare il Natale con una piccola sorpresa ogni giorno, aprendo le caselline del calendario. Quest’anno, l’offerta di calendari dell’Avvento beauty è più ricca e variegata che mai, con una vasta gamma di opzioni per soddisfare i desideri di tutti i fan di skincare, make-up, profumi e cura dei capelli. Vediamo allora di seguito alcune delle migliori proposte per il Natale 2023.

Calendario Avvento Beauty 2023 Sephora Favorites

Il calendario di Sephora Favorites è tra i più ambiti per il 2023. Ogni giorno, potrete scoprire prodotti di bellezza dei brand più amati, tra cui Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, Carolina Herrera, Benefit Cosmetics e Make Up For Ever. È una scelta perfetta per gli indecisi e per chi ama esplorare brand e prodotti di lusso.

Lookfantastic Calendario dell’Avvento Beauty 2023

Questo calendario è un must per gli amanti del make-up e della skincare premium. Contiene palette di ombretti, mascara, creme, maschere e pennelli dei migliori marchi, tra cui Mac Cosmetics, Elemis, Nars, Sol de Janeiro e Real Techniques. Sarà come ricevere un piccolo regalo quotidiano per migliorare il vostro look.

Makeup Revolution X Emily In Paris 12 Jours De Paris Advent Calendar

Questo calendario offre dodici prodotti trucco ispirati alla serie tv Netflix Emily in Paris, di cui aspettiamo in trepidante attesa la nuova serie. È un’opzione dal prezzo accessibile che vi trasporterà a Parigi per un Natale glamour.

Calendario dell’Avvento Lancôme 2023

Lancôme offre un calendario lussuoso che alterna make-up, profumi e skincare. È sicuramente un must per gli amanti del lusso e offre una vasta gamma di prodotti di alta qualità.

YSL Advent Calendar 2023

Il calendario beauty di Yves Saint Laurent è un altro oggetto del desiderio decisamente lussuoso. Ogni giorno, potrete scoprire lozioni, creme, rossetti e profumi di alta qualità. Un modo elegante per aspettare il Natale.

Kiehl’s Limited Edition Holiday Advent Calendar

Se amate la skincare di alta qualità, non potete perdere il calendario dell’Avvento di Kiehl’s. Contiene creme corpo e viso, lip balm, tonici e molto altro. Inoltre, la coloratissima confezione è un piacere per gli occhi.

Yves Rocher Calendario Bellezza Natale 2023

Il marchio francese Yves Rocher propone un elegante calendario con 24 prodotti, tra cui trattamenti viso, smalti, creme, trucchi, profumi, prodotti per capelli e corpo. È l’ideale per chi cerca prodotti naturali e una cura completa.

OPI Calendario The celebration!

Questo calendario dell’Avvento è la scelta perfetta per gli amanti degli smalti, poiché offre 22 mini smalti OPI per espandere la propria collezione e realizzare manicure con temi natalizi unici.

L’Erbolario Calendario Avvento 2023

Infine, il calendario de L’Erbolario è ispirato al giardino d’inverno del marchio e contiene novità e best seller come Alba in Asia e Notte a Tangeri (entrambi usciti da pochissimo), oltre a prodotti viso, corpo e fragranze.

Calendario Avvento Beauty 2023 Rituals Classic

Il calendario di Rituals offre 24 prodotti per il viso, il corpo e la casa per attendere il Natale in totale relax. La confezione ricorda il design degli eleganti store Rituals.

Questi sono solo alcuni dei migliori calendari dell’Avvento beauty per il 2023. Ricordate di scegliere in base ai vostri gusti personali e alle vostre esigenze di bellezza. Che siate appassionati di make-up, skincare o profumi, c’è sicuramente un calendario dell’Avvento beauty che fa per voi.