10 nailart ispirazione da Instagram dedicate alla tua squadra del cuore

Se sei una tifosa appassionata di una squadra di calcio, perché non mostrarlo anche attraverso le tue unghie? La nail art può essere un modo divertente e creativo per esprimere l’amore per la tua squadra del cuore. E Se tifi Napoli, quest’anno hai sicuramente un motivo in più per farlo. Il Napoli ha infatti finalmente vinto il suo terzo titolo di Serie A nella storia del club, dopo un’entusiasmante stagione in cui la squadra partenopea ha dimostrato il suo valore e la sua determinazione.

Con l’allenatore Luciano Spalletti alla guida, il Napoli ha raggiunto la vetta della classifica con una serie di vittorie importanti e ha mantenuto la posizione fino alla fine del campionato. La vittoria da parte degli azzurri dello scudetto di Serie A è chiaramente molto sentita dai tifosi, che hanno festeggiato con entusiasmo e orgoglio la conquista del titolo.

Il Napoli ha vinto lo scudetto: 5 nail art dedicate alla squadra

Partiamo quindi con le nail art dedicate proprio alla squadra del Napoli: i colori principali sono sicuramente il bianco e l’azzurro, che si fondono insieme ed evocano proprio la divisa della squadra. Ecco le nail art più belle da cui trarre ispirazione per sprigionare la propria creatività:

La french in questo caso si arricchisce di glitter tono su tono e sulle unghie è stato dipinto il logo della squadra e l’anno della fondazione.

Anche in questo caso viene usato l’azzurro per la lunetta della french su base nude. Alcune unghie sono state poi arricchite con il logo della squadra.

In occasione del terzo scudetto per il Napoli non poteva di certo mancare un riferimento a Maradona, il calciatore più forte del mondo e l’uomo simbolo della squadra, da sempre.

Base nude, cuoricini azzurri e piccoli richiami ai simboli della squadra.

Infine, una french manicure azzurra e blu alternati tra loro.

5 Nail art ispirate alle altre squadre e al calcio in generale

Oltre a quelle dedicate al Napoli e allo scudetto vinto quest’anno, ecco alcuni esempi dedicati alle altre grandi squadre di calcio, d’Italia e del mondo. Tra strisce colorate e simboli evocativi, le maglie delle squadre risultano naturalmente riconoscibili al primo sguardo.