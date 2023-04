10 proposte di nail art vip di Tom Bachik, il 'MAN'icurist delle celebrity

Tom Bachik è l’esperto di nail art delle celebrità. Il suo account Instagram è pieno di incredibili disegni di nail art che sono stati sfoggiati da alcuni dei più grandi nomi di Hollywood. Da Lady Gaga a Kim Kardashian, tutti si sono fatti fare le unghie da Tom Bachik almeno una volta!

In questo articolo, esamineremo 10 delle sue proposte di nail art vip più creative e di tendenza. Dai disegni intricati ai colori audaci, il lavoro di Tom Bachik ispirerà sicuramente qualsiasi appassionato di bellezza. Quindi diamo un’occhiata ad alcuni dei suoi migliori lavori e vediamo come poter prenderne spunto per le nostre manicure.

Tom Bachik e le unghie delle star

Partiamo da colei che è stata definita da Tom come la regina della primavera, la “spring queen” Jennifer Lopez, che ha fatto realizzare sulle sue unghie piccole decorazioni colorate a forma di fiorellini.

Per un’altra occasione, JLo ha invece optato per quella che è stata definita da Tom la “Micro French Fantasy” in cui sono stati usati due smalti olografici a contrasto, in moda da realizzare una french manicure tono su tono e quasi impercettibile.

Selena Gomez, recentemente, ha invece scelto di puntare tutto sulla semplicità di un unico colore steso per intero sulle unghie. Si tratta di una tinta neon, a metà tra l’arancione e il rosso.

Per l’attrice Anne Hathaway, che ha presenziato alla sfilata di Versace durante l’ultima settimana della moda, Tom ha realizzato una manicure davvero particolare, definita da lui stesso “Alien Nail Couture”. La lunetta della french manicure, infatti, appare totalmente trasparente. L’effetto finale richiama sicuramente la fantascienza.

Tom Bachick si è occupato anche delle mani di Margot Robbie per il red carpet dei Golden Globes. Per l’attrice, l’artista ha spiegato che, dato che il look di Margot era fresco e pulito, “per le unghie abbiamo voluto completare l’abito” applicando uno strato di base neutra e un top coat che ha conferito alle unghie la giusta quantità di luccichio per imitare le paillettes del vestito.

Per la premiere del film Babylon, Margot Robbie ha invece optato per un outfit total black e le sue mani sono risultate abbinate grazie a una “Minimal Deliberate Chic” manicure, composta da unghie rosa nude e piccoli triangoli geometrici neri che riprendono proprio il look dell’attrice.

Tom Bachik, tra red carpet e video clip: ecco le sue manicure

Per il compleanno di Nicola Peltz Beckham, Tom ha realizzato su di lei una “Blizzard French”: si tratta di una french ombrè, rosa e bianca, in versione luccicante ed estremamente elegante.

Sulle unghie di Camilla Cabello, Tom ha invece osato un po’ di più, decidendo di realizzare disegni in abbinamento al look della performer, tutto rosso fuoco. Sulle unghie di Camilla sono così spuntate piccole spirali colorate, e la manicure è stata battezzata “Spicy Swirl”.

Per l’after party di Vanity Fair, svoltosi immediatamente dopo la cerimonia degli Oscar, Tom Bachik ha optato per un look semplice sulle unghie dell’attrice Marion Cotillard ma che fosse comunque abbinato al suo vestito. “Ci è piaciuta l’idea di una base scintillante bronze metallic di Chanel per giocare con il suo abito nero e per dare un effetto metallico profondo” ha spiegato.

Per l’attrice candidata agli Oscar 2023 Michelle Williams, invece, Tom ha realizzato una “Silver lining manicure”, semplice ma allo stesso tempo scintillante, come un red carpet merita. In questo caso, la french è caratterizzata da una linea sottile di smalto argento scintillante, sul quale poi è stato passato un top coat trasparente.