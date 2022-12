10 palette e trucchi ispirati al Viva Magenta, il colore Pantone 2023

Pantone è un’azienda nota in tutto il mondo che si occupa di standardizzare i colori utilizzati in diversi campi. Ogni anno, sceglie un colore che rappresenta le tendenze del momento e lo presenta come il “Colore dell’Anno”. Il Viva Magenta è il colore scelto per il 2023.

Si tratta di un colore vivace e vibrante, che si distingue per la sua luminosità e la sua forte personalità. Si tratta di un magenta intenso, che ricorda il rosa fucsia, a volte sembra avere anche punte di viola al suo interno, ma con una tonalità più decisa. È il colore ideale da usare per creare contrasto e attirare l’attenzione, ed è particolarmente adatto per le campagne pubblicitarie e per il design di prodotto. Per questo è una tonalità già presente in diverse palette e trucchi, ben prima della scelta di Pantone.

Viva Magenta 2023: la scelta di Pantone piace anche per il make up

Il Viva Magenta è stato scelto da Pantone come Colore dell’Anno per il 2023 perché rappresenta la speranza e l’ottimismo per il futuro. Secondo Pantone, il Viva Magenta “rafforza la nostra risoluzione di superare le sfide e di andare avanti con determinazione”. Inoltre, il colore è anche un simbolo di innovazione e creatività, ed è stato scelto per incoraggiare le persone a esprimere la loro personalità e ad assumersi dei rischi. Queste decisioni passano senza dubbio anche attraverso la moda e naturalmente il make up.

In sintesi, il Viva Magenta è un colore luminoso e vibrante, scelto da Pantone come Colore dell’Anno per il 2023 perché rappresenta la speranza, l’ottimismo e l’innovazione. È un colore che incoraggia le persone a superare le proprie sfide e ad esprimere la loro personalità in modo creativo, ecco perché di seguito approfondiamo dove trovarlo in trucchi e palette.

I trucchi make up che contengono un colore ispirato al Viva Magenta di Pantone

A prescindere dalla scelta fatta da Pantone, il magenta viene spesso utilizzato nel make up perché è un colore vibrante e audace che può aggiungere un tocco di espressività e drammaticità ad un look. Inoltre, il magenta è perfetto per enfatizzare gli occhi e le labbra, e può essere abbinato a molti altri colori per creare una vasta gamma di look diversi. Infine, il magenta è adatto a tutti i tipi di pelle ed è facile da applicare, rendendolo una scelta popolare tra le makeup artist e le appassionate di trucco. Ecco allora una carrellata su palette ombretti e make up simile, se non uguale, al Viva Magenta di Pantone, da comprare subito!

Anastasia Beverly Hills

Il rossetto liquido ultra-pigmentato della linea “Ultra Matte” è disponibile in una tonalità di magenta intenso chiamata “Bianca”.

Rare Beauty (di Selena Gomez)

Il blush cremoso Stay Vulnerable Blush nella tonalità “Nearly Berry”, è facile da applicare, ha un finish estremamente naturale ed evoca appieno le sfumature del Viva Magenta

Urban Decay

Urban Decay Born To Run Eyeshadow Palette Palette di ombretti contenente ben 21 cialde di colori brillanti e vivaci 44 € su Amazon Pro ultra pigmentati Contro Nessuno

La palette di ombretti “Born to Run” contiene invece una tonalità di magenta decisa chiamata “Hell Ride”.

​​L’Oreal Paris

L'Oréal Paris Rossetto Idratante Color Riche Shine Rossetto super pigmentato dal colore intenso fin dalla prima passata. Disponibile in diverse tonalità, tra cui una che ricorda il Viva Magenta scelto da Pantone come colore del 2023 9 € su Amazon 12 € risparmi 3 €

Il rossetto idratante Color Riche Shine, Finish Lucido per Labbra Effetto Laccato, nella tonalità 470 “Map to Nirvana”

Gucci Beauty

Il rossetto Rouge À Lèvres Mat n° 404 “Cassie Magenta”, si tratta di un colore intenso e vellutato sulle labbra

Maybelline New York

Maybelline New York Superstay Matte Ink Le iconiche tinte labbra di Maybelline New York dalla durata estrema Compra su Amazon Pro Lunga durata e colore intenso Contro Nessuno