Con l’arrivo della bella stagione tornano anche le cerimonie: matrimoni, battesimi, comunioni, con la primavera e l’estate arriva il momento di cercare outfit adatti a queste occasioni formali, dove il look deve essere elegante e ricercato, senza però essere scomodo.

E se gli abiti per le donne rimangono sempre tra i capi d’abbigliamento preferiti per affrontare le cerimonie, una valida alternativa, chic e raffinata, può essere rappresentata dal tailleur: con gonna e blazer, o pantalone e blazer, in colori pastello, adatti alla stagione, da portare con corpetti e sottogiacca e con décolléte dai toni neutri o sandali semplici.

Le grandi catene di abbigliamento, così come i siti di e-commerce, offrono ormai tantissime opportunità di scegliere tra un’infinità di modelli di tailleur a prezzi convenienti; da Zara a Zalando, passando per Mango o H&M, le possibilità di trovare il due pezzi che faccia al caso nostro per una cerimonia sono davvero tante, basta armarsi di pazienza e fare un giro negli store o sui siti per trovare il modello più adatto a noi, alla nostra fisicità e alla nostra idea di comfort.

Mango: eleganza e colore a prezzi accessibili

Partiamo dal brand spagnolo, che propone una varietà di tailleur adatti a diverse occasioni:​ con giacca monopetto e pantaloni a sigaretta, ideale per eventi primaverili; con giacca strutturata e pantaloni wide-leg, per un look audace e sofisticato.​

Si può scegliere un tailleur completo di gilet, mentre chi vuole azzardare può prediligere addirittura quello che è un grande trend di stagione, il bermuda.

Le più audaci possono poi osare con un tailleur bianco effetto stropicciato: originale e chic, perfetto per cerimonie estive (da evitare, però, ai matrimoni); si può sempre optare anche per un grande classico, un gessato blu, intramontabile, adatto a eventi più formali e anche per occasioni di business. Per spezzare la monotonia, però, il gessato può essere scelto anche bianco.

I modelli di Mango combinano stile e convenienza, con prezzi che variano in base al design e ai materiali utilizzati. ​

Zara: minimalismo e versatilità

Zara offre tailleur eleganti e versatili, come il completo bianco composto da giacca doppiopetto con scollo a V e pantaloni a gamba larga, ideale per cerimonie formali. L’alternativa è la giacca kimono smanicata, con cintura in vita. I prezzi sono competitivi, con giacche intorno ai 59,95 € e pantaloni a 49,95 €. ​

H&M: soluzioni smart per ogni occasione

H&M propone tailleur adatti sia per l’ufficio che per eventi speciali, con design moderni e prezzi accessibili. Le collezioni includono completi in colori neutri e pastello, perfetti per la primavera e l’estate, ma è difficile trovare tailleur già combinati; è molto più facile combinare insieme blazer con pantaloni diversi.

Zalando: ampia scelta per tutti i gusti

Zalando offre una vasta gamma di tailleur da cerimonia, con modelli che spaziano dal classico al contemporaneo. Tra le opzioni disponibili, si trovano completi in tonalità pastello, tagli sartoriali e dettagli raffinati, adatti a diverse occasioni e fasce di prezzo. ​

Stradivarius: idee diverse per le più giovani

Stradivarius è il marchio del gruppo Inditex pensato per le più giovani, e anche i suoi tailleur sono rivolti soprattutto alle teenagers o alle giovani donne, con materiali, tessuti e colori più informali e semplici, come il completo con pantaloncino in camoscio, un’altra delle grandi tendenze del 2025, o con dei blazer abbinati a gonne pantalone o minigonne a portafoglio.

Consigli per l’acquisto

In generale, per acquistare capi di ottima fattura a un prezzo ragionevole si possono tenere in considerazione alcuni piccoli accorgimenti: