Quando pensiamo alla nostra routine di bellezza, spesso ci concentriamo sui prodotti per la pelle e sul make-up, ma c’è un elemento essenziale che molte persone tendono a trascurare: i pennelli per il trucco. Questi strumenti, se non puliti regolarmente, possono accumulare batteri, cellule morte della pelle, residui di trucco e oli naturali. Il risultato? Problemi cutanei come irritazioni, acne e una performance meno efficace del make-up. Ecco perché è fondamentale sapere come pulire i pennelli in modo adeguato e frequente.

Perché è importante pulire i pennelli make-up?

L’accumulo di batteri sui pennelli può causare infezioni e sfoghi cutanei. Utilizzare un pennello sporco è come applicare il trucco con mani non lavate: può trasferire germi e impurità direttamente sul viso. I residui di prodotto possono far sì che i pennelli diventino rigidi e meno performanti; di conseguenza, il make-up non si applica in modo uniforme, con il rischio di strisce e macchie.

Una corretta manutenzione non solo migliora l’efficacia del pennello, ma ne allunga anche la vita. Un pennello ben curato può durare anni senza perdere setole o forma.

Ogni quanto si dovrebbero pulire i pennelli?

La frequenza con cui lavare i pennelli varia a seconda del loro utilizzo. Gli esperti consigliano di pulire i pennelli utilizzati per i prodotti liquidi o cremosi, come fondotinta e correttori, una volta a settimana, mentre quelli per le polveri possono essere lavati ogni due settimane. Le spugnette per il trucco, come le beauty blender, dovrebbero essere lavate dopo ogni utilizzo, poiché trattengono più umidità e quindi più batteri.

Come pulire i pennelli make-up: il metodo semplice ed efficace

Per pulire i pennelli in maniera davvero efficace è sufficiente attrezzarsi con del sapone delicato (lo shampoo per bambini o il sapone antibatterico delicato sono ideali), olio d’oliva, da unire in una ciotola.

Si immergono i pennelli nella soluzione, facendo attenzione a immergere solo le setole, evitando di bagnare il punto di giunzione tra le setole e il manico, per prevenire l’allentamento della colla. Dopodiché si sciacquano i pennelli sotto acqua tiepida finché l’acqua non scorre limpida, quindi si tamponano delicatamente i pennelli con un telo per rimuovere l’acqua in eccesso. I pennelli si lasciano asciugare in posizione orizzontale su un piano, con le setole fuori dal bordo per permettere una ventilazione completa, mentre non si mettono mai ad asciugare verticalmente con le setole rivolte verso l’alto, per evitare che l’acqua scivoli nel manico e comprometta l’adesione della colla.

Se si ha poco tempo, si può optare per uno spray disinfettante specifico per pennelli, spruzzando il prodotto sulle setole e asciugando con un panno pulito. Questo metodo non sostituisce una pulizia profonda, ma è utile per un’igiene quotidiana.

Per mantenere i pennelli in condizioni perfette è ideale riporli in un contenitore aperto per evitare la formazione di muffa e umidità; c’è però da sapere che i pennelli, proprio come ogni altro accessorio per make up, non sono eterni e quindi, quando estremamente usurati, vanno comunque sostituiti.