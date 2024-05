10 trucchi per evitare che il trucco ti invecchi

La bellezza non ha età, ma è vero anche che la nostra pelle cambia nel corso degli anni, e con essa dovrebbe cambiare anche la nostra routine di trucco. Col passare degli anni, diventa fondamentale adattare il nostro make-up per dare al viso un aspetto più fresco, luminoso e giovane. Ma come possiamo fare? Scopriamo insieme alcuni preziosi trucchi per evitare che il trucco ci invecchi prematuramente.

Il trucco che invecchia, occhio a queste tecniche

La pelle, con il passare degli anni, diventa più sottile e meno elastica a causa del rallentamento della produzione di collagene ed elastina. Questo porta alla comparsa delle prime rughe e dei segni di espressione, soprattutto intorno agli occhi e alle labbra. Inoltre, il processo di ricambio cellulare rallenta, facendo apparire la pelle più spenta e opaca. È quindi importante scegliere prodotti che ridiano freschezza e luminosità alla pelle.

Ecco alcuni trucchi e tecniche di make-up da evitare perché possono contribuire a conferire un aspetto invecchiato. Prestare attenzione a questi dettagli può fare la differenza per un aspetto fresco e giovane nel tempo:

Eccesso di fondotinta: applicare troppo fondotinta può accentuare le rughe e le linee sottili anziché nasconderle. Meglio optare per una base leggera e stratificare solo dove è necessario. Cipria in eccesso: troppa cipria può far sembrare la pelle secca e accentuare le rughe. Utilizzarne solo una piccola quantità nelle zone lucide e scegliere formule leggere e traslucide. Contorno labbra troppo scuro o definito: una linea di matita per labbra troppo scura o definita può far sembrare le labbra più sottili e accentuare le linee verticali intorno alla bocca. Meglio optare per una matita labbra del colore più simile possibile al rossetto e sfumare delicatamente il contorno per un effetto più naturale. Eyeliner troppo pesante o matita nella rima inferiore: l’eyeliner scuro e spesso può far sembrare gli occhi più piccoli e accentuare le palpebre cadenti. Evitare di applicare eyeliner sulla linea delle ciglia inferiori e preferire linee sottili e sfumate sull’occhio superiore. Ombretto glitterato o metallico: gli ombretti glitterati o metallici possono evidenziare le rughe delle palpebre e far sembrare gli occhi stanchi. Meglio optare per ombretti opachi o satinati e evitare glitter eccessivi. Rossetti troppo scuri o troppo chiari: i rossetti troppo scuri possono far sembrare le labbra più sottili, mentre quelli troppo chiari possono far sembrare la pelle spenta. Scegliere tonalità medie e naturali che si armonizzino con il tono della pelle. Mascara eccessivo sulle ciglia inferiori: troppo mascara sulle ciglia inferiori può far sembrare gli occhi più piccoli e accentuare le occhiaie. Meglio concentrarsi sulle ciglia superiori e applicare solo una leggera quantità sulle inferiori. Eccesso di blush o applicazione sbagliata: un blush troppo evidente o applicato nella posizione sbagliata può far sembrare il viso più tondo o cadente. Applicarlo leggermente sulle guance, sfumandolo verso l’alto lungo lo zigomo, per un effetto naturale e lifting. Scegliere i colori e le texture sbagliate: una delle cose più importanti per evitare che il trucco invecchi è sicuramente scegliere le giuste nuance. È consigliabile optare per colori più neutri che donano luminosità alla pelle, evitando tonalità troppo intense che potrebbero risultare poco naturali. Secondo alcuni esperti, ad esempio, il trucco dopo i 40 anni dovrebbe mirare a valorizzare il naturale colorito della pelle, con una base uniforme e impercettibile. Una delle soluzioni è utilizzare basi trucco più leggere ma altamente performanti. I fondotinta fluidi e leggeri, dotati di formule avanzate che proteggono la pelle dagli stress ossidativi, possono essere una scelta ideale. Inoltre, il correttore può essere un alleato prezioso per eliminare le zone d’ombra e donare luminosità allo sguardo. Sopracciglia eccessivamente sottili o scure: le sopracciglia possono far sembrare il viso più severo e invecchiato. Evitare di depilarle eccessivamente e preferire tonalità di prodotti per sopracciglia più naturali, in armonia con il colore dei capelli e della pelle. Un sopracciglio ben definito e leggermente più spesso può dare un aspetto più giovane e fresco.

Adattare il trucco ai cambiamenti della pelle in base all’età è fondamentale per mantenere un look fresco e giovane. Scegliere prodotti leggeri, applicare il trucco con cura e optare per colori naturali sono solo alcuni dei trucchi che possono aiutare a mantenere la bellezza nel tempo.