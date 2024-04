Come realizzare il berry girl make-up, il trucco primavera ispirato ai frutti rossi

Il mondo del make-up è sempre in movimento, con nuove tendenze che emergono e si diffondono rapidamente attraverso i social media e le passerelle di moda. Una delle tendenze più recenti che sta catturando l’attenzione di molti è il berry girl make-up, un trucco primaverile ispirato ai vivaci toni dei frutti rossi. Questo stile fresco e vibrante è diventato un must per chi ama sperimentare con il proprio look e abbracciare la bellezza della natura.

Dallo strawberry al berry girl make-up

Il berry girl make-up è il successore naturale dello strawberry make-up, che ha fatto scalpore l’anno scorso grazie all’influenza di celebs come Hailey Bieber. Ma in cosa, esattamente, si distinguono? Mentre lo strawberry make-up si concentrava principalmente su tonalità rosso fragola, il berry girl make-up amplia la gamma di colori, introducendo sfumature di lampone, bordeaux, vinaccia e tonalità bluastre, proprio come la categoria dei cosiddetti frutti rossi. Questa nuova palette, più ampia rispetto a quella dell’anno scorso, offre infinite possibilità creative, permettendo a chiunque di personalizzare il proprio trucco in base al proprio stile e preferenze.

In sintesi, una delle principali differenze tra il berry girl make-up e il suo predecessore è la maggiore versatilità dei colori. Mentre lo strawberry make-up tendeva a essere più concentrato su tonalità di rosa e rosso, il berry girl make-up incorpora una varietà più ampia di colori, consentendo ai truccatori di giocare con diverse combinazioni e sfumature. Questo rende il berry girl make-up adatto a una vasta gamma di occasioni, dal trucco quotidiano al look da sera più audace e glamour.

Un’altra differenza chiave tra i due stili è il focus sul finish. Lo strawberry make-up spesso includeva un finish matte o satinato, il berry girl make-up, invece, predilige un finish luminoso e glossy. Questo aggiunge un tocco di freschezza e luminosità al trucco complessivo, creando un look più giovane e radioso.

Berry girl make-up, più colori e maggiore versatilità

Oltre alle differenze nei colori e nei finish, il berry girl make-up offre anche una maggiore libertà espressiva quando si tratta di applicazione. Lo strawberry make-up tendeva a seguire uno schema più tradizionale di applicazione, con il blush sulle guance e il rossetto sulle labbra. Il berry girl make-up incoraggia invece a una maggiore sperimentazione e creatività. Ad esempio, i make-up artists possono giocare con l’applicazione del blush, creando sfumature di colore più audaci e dinamiche sulle guance. Inoltre, il berry girl make-up promuove l’uso di prodotti multi-funzione, come i lip oil e i gloss. Possono essere utilizzati per aggiungere un tocco di brillantezza non solo alle labbra, ma anche alle palpebre e alle guance.

Si tratta di una tendenza fresca e innovativa che sta conquistando il mondo del make-up con la sua palette vibrante e il suo finish luminoso. Con la sua maggiore versatilità e libertà espressiva, il berry girl make-up offre infinite possibilità creative per esplorare e sperimentare con il proprio look. Che tu sia un’appassionata di make-up esperta o una principiante alle prime armi, il berry girl make-up è sicuramente una tendenza da provare in questa stagione.