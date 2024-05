3 prodotti che promettono di eliminare i capelli grigi in poche settimane

La scoperta dei primi capelli grigi è un momento che può generare disagio e preoccupazione. Indipendentemente dall’età, quei fili argentei possono farci apparire più vecchi e stanchi. Questo porta molte persone a cercare soluzioni rapide ed efficaci per contrastare questo processo naturale di invecchiamento.

Come funziona il processo dei capelli grigi

I capelli non diventano improvvisamente bianchi da un giorno all’altro, ma il loro colore inizia a sbiadire gradualmente. Questo avviene quando le cellule staminali dei melanociti nei follicoli piliferi producono meno melanina, la sostanza responsabile del colore dei capelli. La velocità e l’intensità di questo processo sono influenzate da fattori come l’età, la genetica, lo stress e la salute generale.

La tinta come soluzione tradizionale

Molti considerano la classica tinta per capelli come l’unica soluzione contro i capelli grigi. Tuttavia, i prodotti chimici presenti in molte tinture possono essere aggressivi, causando secchezza, allergie e indebolendo la fibra del capello. Inoltre, la tintura offre solo una soluzione temporanea e richiede frequenti ritocchi per nascondere la ricrescita.

La ripigmentazione come alternativa

La ripigmentazione rappresenta un’alternativa più sicura e naturale alla tintura chimica. Questo trattamento mirato aiuta a restituire gradualmente il colore naturale dei capelli senza danneggiare la struttura del capello. La ripigmentazione offre diversi vantaggi rispetto alla tintura tradizionale:

Gli ingredienti utilizzati nella ripigmentazione sono più delicati rispetto ai prodotti chimici presenti nelle tinture tradizionali, preservando la salute del cuoio capelluto e dei capelli stessi.

utilizzati nella ripigmentazione sono più delicati rispetto ai prodotti chimici presenti nelle tinture tradizionali, preservando la salute del cuoio capelluto e dei capelli stessi. La ripigmentazione ripristina il colore naturale dei capelli senza creare un aspetto innaturale o “effetto maschera”.

il colore naturale dei capelli senza creare un aspetto innaturale o “effetto maschera”. Offre un risultato uniforme , evitando l’effetto “ricrescita” tipico delle tinture chimiche.

, evitando l’effetto “ricrescita” tipico delle tinture chimiche. Dura più a lungo rispetto alle tinture chimiche, riducendo la frequenza dei ritocchi.

I prodotti da provare: Alpecin Grey Attack

Alpecin Grey Attack Caffeine & Colour Shampoo Shampoo per capelli gradualmente più scuri e più forti. Promette un risultato naturale e combatte la caduta dei capelli 15 € su Amazon 24 € risparmi 9 € Pro shampoo colorante Contro Nessuno

Tra i prodotti da provare c’è sicuramente Alpecin Grey Attack, uno shampoo formulato con una molecola unica progettata per ripigmentare i capelli e restituir loro il colore naturale in sole 4 settimane. Questa tecnologia innovativa consente una ripigmentazione efficace direttamente a casa propria, evitando i costi e il tempo necessari per i trattamenti in un centro specializzato.

Grey Attack utilizza la tecnologia di ripigmentazione basata sulla molecola 5,6-DHI, che penetra nella struttura del capello durante il lavaggio e si lega alla cheratina. Questo processo consente al pigmento colorato di depositarsi stabilmente nella corteccia del capello, ripristinando gradualmente il colore naturale dei capelli senza l’effetto “tinta artificiale”. Inoltre, gli ingredienti come lo zinco, la niacinamide e la caffeina presenti in Grey Attack contribuiscono a rinforzare i capelli e a mantenerli sani.

Hadavaka – Black Hair Shampoo

Black Hair Dye Shampoo 3 In 1 Shampoo colorante che promette di agire in soli 10 minuti. Colora istantaneamente i capelli 29 € su Amazon Pro shampoo 3 in 1 Contro Nessuno

Il Black Hair Shampoo di Hadavaka è un prodotto 3 in 1, progettato per agire come tinta, shampoo per capelli bianchi e balsamo contemporaneamente. Dopo l’applicazione, non è necessario utilizzare ulteriori prodotti per la cura dei capelli. Tuttavia, è consigliabile indossare i guanti durante l’applicazione poiché il prodotto può macchiare la pelle. Il Black Hair Shampoo viene erogato in due bolle di prodotto che devono essere mescolate insieme come i due componenti di una tinta. Dopo aver lasciato agire il prodotto per circa dieci minuti, si ottiene un colore semipermanente che può durare fino a 30 giorni, a seconda della velocità di ricrescita dei capelli. Grazie agli ingredienti come l’estratto di ginseng, il Black Hair Shampoo nutre e rinforza i capelli, offrendo una protezione aggiuntiva durante il processo di colorazione.

Men’s Master – Shampoo Colorante

Men's Master Shampoo Repigmentante Shampoo repigmentante con Olio di Baobab. Promette la colorazione in soli 5 minuti. Senza Ammoniaca e Ossidanti. 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro shampoo repigmentante Contro Nessuno

Il Men’s Master – Shampoo Colorante è una scelta ideale per colorare delicatamente i capelli grigi e mantenere una sfumatura naturale. Questo prodotto agisce come uno shampoo colorante, ma è consigliabile utilizzarlo con i guanti per evitare macchie sulla pelle. Lasciato agire per 5-10 minuti, offre un colore che si integra perfettamente con la tonalità naturale dei capelli, garantendo un risultato dall’aspetto naturale. Grazie alla sua formula arricchita con olio di baobab, questo shampoo colorante non solo colora i capelli ma li rende anche più forti e resistenti nel tempo. Essendo privo di ammoniaca e ossidanti, è una scelta delicata che offre un risultato temporaneo, ideale per chi desidera mantenere una sfumatura naturale dei capelli senza impegnarsi in un trattamento permanente.