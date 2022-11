I migliori prodotti al Niacinamide per pelli con acne, macchie e imperfezioni

Spesso, nel leggere le descrizioni dei cosmetici più all’avanguardia, ci si imbatte nella parola “Niacinamide”: di cosa si tratta? È l’altro nome della vitamina B3, un gruppo di vitamine molto conosciuto per le proprietà lenitive e curative, che rendono i prodotti adatti praticamente per ogni tipo di pelle.

Nello specifico, la Niacinamide ha un ruolo molto importante e proprietà ricercate:

ripristina la barriera cutanea

vanta proprietà antiossidanti

protegge la pelle dai radicali liberi

stimola la produzione dei lipidi, del collagene e dell’elastina

rende la pelle compatta

aiuta a eliminare i segni lasciati dall’acne

riduce le macchie scure

minimizza i pori

disinfiamma e regola la produzione di sebo

Tuttavia, non è sintetizzata dal nostro organismo, per questo è necessario assumerla esternamente attraverso integratori oppure a livello topico, applicando prodotti che la contengono.

Niacinamide, la sua efficacia la rende adatta per tutte le pelli

La Niacinamide diventa ancora più efficace se combinato ad esempio allo zinco a all’acido salicilico, perché in questo modo vengono unite le proprietà anti age e sebo-regolatrici a quelle purificanti e stimolanti di quest’ultimo. Generalmente, non ha controindicazioni e va bene un po’ per tutti: potrebbe causare solo lieve rossore nel caso venga impiegata in percentuali troppo alte. Per questo motivo è sempre sconsigliato il fai da te e optare invece per formulazioni pronte e disponibili sul mercato, come quelle che vediamo di seguito.

Niacinamide, i prodotti da provare per combattere acne e imperfezioni

Proprio per queste straordinarie proprietà, la vitamina B3 viene utilizzata in formulazioni e trattamenti per chi deve quotidianamente fare i conti con macchie, acne e imperfezioni di vario genere, rendendola di fatto un toccasana per le pelli più problematiche.

Revolution cura della pelle Siero per le imperfezioni e i pori 10% niacinamide + 1% zinco

Revolution - Siero per le imperfezioni e i pori - 10% niacinamide + 1% zinco Siero a base di vitamina b3 e zinco per combattere i segni delle imperfezioni e le macchie scure sul viso 7 € su Amazon Pro Niacinamide al 10% Contro Nessuno

Questo siero di Revolution combina l’efficacia della Niacinamide con quella dello zinco. Adatto per la pelle grassa e tendente alle imperfezioni. Ha una consistenza delicata e leggera e minimizza l’aspetto dei pori. Lo zinco ha proprietà calmanti e lenitive e aiuta a ridurre la comparsa di altre imperfezioni. Ideale per un uso quotidiano, anche come base prima di stendere il make up, ed è priva di olio. Il prodotto è noto anche per il suo prezzo contenuto, il che lo rende ideale anche per chi è alle prime armi e vuole provare a sperimentare l’utilizzo della Niacinamide sulla propria pelle.

The Ordinary – Siero antirossore, niacinamide 10%, zinco 1%

The Ordinary - Siero antirossore, niacinamide 10% + zinco 1% Siero che contiene una efficace combinazione di Niacinamide e zinco, per combattere le imperfezioni e le irregolarità della pelle 15 € su Amazon Pro Niacinamide al 10% Contro Nessuno

Anche The Ordinary ha scelto di abbinare la vitamina 3 allo zinco per creare un siero che purifica la pelle e la congestiona. Contribuisce a regolare la produzione di sebo: il risultato con la costanza di applicazione è un incarnato visibilmente più chiaro, compatto e uniforme. Il brand consiglia, nel caso si usino formule a base di vitamina C, di alternare l’utilizzo senza sovrapporli, per evitare rossori e infiammazioni della pelle. Questo perché la Niacinamide potrebbe compromettere l’integrità della vitamina C.

Eclat Skincare – siero alla Niacinamide 20%

Eclat - Siero alla niacinamide per il viso 20% Siero rassodante, idratante e illuminante a base di Niacinamide, con zinco e acido ialuronico, adatto a tutti i tipi di pelle 9 € su Amazon Pro Niacinamide al 20% Contro Nessuno

Questo siero è costituito da una percentuale di Niacinamide più alta rispetto ai prodotti visti in precedenza: la dose è stata selezionati dai dermatologi per preservare la barriera cutanea naturale. Riduce i pori visibili della pelle e le macchie scure sparse. Penetra in profondità ed è stato pensato per le pelli più sensibili. Non contiene oli o fragranze irritanti ed è compatibile sia con la vitamina C che con il retinolo.