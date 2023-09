3 prodotti per evidenziare la mascella per un look androgino

Negli ultimi anni, l’attenzione sull’aspetto fisico e l’aspirazione a una bellezza ideale hanno raggiunto nuove vette. Una delle tendenze emergenti che sta catturando l’immaginario collettivo è quella di evidenziare la mascella per ottenere un look androgino. Questo desiderio di una mascella definita e affilata è diventato particolarmente prominente tra le persone che cercano di sfidare le convenzioni di genere e abbracciare un aspetto più neutro.

Tuttavia, prima di immergersi in questa tendenza, è importante comprendere i vari metodi e prodotti disponibili per ottenere il look desiderato. In questo articolo, esploreremo alcune opzioni e considerazioni chiave per coloro che desiderano mettere in evidenza la propria mascella per un aspetto androgino.

Il Look Androgino: Storia e Significato

Il look androgino si riferisce a un’estetica che sfida le tradizionali definizioni di genere, cercando di creare un equilibrio tra tratti maschili e femminili nell’aspetto fisico e nell’abbigliamento. Questo stile aspira a una forma di bellezza che va oltre le dicotomie di genere, enfatizzando la fluidità e la versatilità. La storia del look androgino è ricca e affonda le radici in movimenti culturali e artistici che hanno cercato di sfidare le norme di genere.

Una delle icone più celebri del look androgino è stata David Bowie negli anni ’70, con il suo alter ego Ziggy Stardust, che combinava elementi maschili e femminili nell’abbigliamento e nell’atteggiamento. Questa era una dichiarazione audace contro le norme di genere tradizionali dell’epoca e ha ispirato molte persone a esplorare la loro identità di genere in modo più aperto.

Negli anni successivi, artisti come Prince, Annie Lennox e Tilda Swinton hanno continuato a promuovere l’idea di una bellezza androgina, dimostrando che l’espressione di genere può essere fluida e creativa. Oggi, il look androgino continua a evolversi, influenzando la moda, la cultura popolare e l’immaginario collettivo, e offre a chiunque la possibilità di esplorare e celebrare l’unicità della propria identità di genere.

Prodotti e Make-up per evidenziare la Mascella

Se desideri risultati più rapidi e visibili, ci sono vari prodotti disponibili per il contorno della mascella.

Uno dei prodotti più popolari è il gua sha, un antico strumento di bellezza cinese. Si tratta di uno strumento di raschiatura in pietra o cristallo che viene utilizzato per massaggiare delicatamente la pelle del viso. Il gua sha può aiutare a stimolare la circolazione sanguigna e migliorare l’aspetto della mascella.

Gua Sha e Rullo Di Giada Gua Sha e rullo di giada per massaggiare viso e collo: elimina gonfiori e rilassa 9 € su Amazon 10 € risparmi 1 € Pro massaggiatore per viso e collo Contro Nessuno

Inoltre, ci sono creme e sieri formulati appositamente per la tonicità del viso. Questi prodotti spesso contengono ingredienti come il collagene, l’acido ialuronico e la vitamina C, che possono contribuire a rassodare la pelle e migliorare la definizione della mascella.

Siero alla vitamina C per viso, collo e occhi Siero anti età lavorato a freddo con il 20% di vitamina C pura, adatto per combattere per le macchie scure. 12 € su Amazon Pro Formula vegana

alta concentrazione di vitamina C Contro Nessuno

Un altro modo per evidenziare la mascella è attraverso il trucco. Il contouring del viso è una tecnica di make-up efficace per creare ombre e luci che definiscono la mascella. Utilizzando un bronzer o una polvere più scura sotto la mascella e un illuminante o una polvere più chiara sulla parte superiore, è possibile creare l’illusione di una mascella più prominente.

Evidenziare la mascella per ottenere un look androgino è una tendenza di bellezza in crescita che offre diverse opzioni. Prima di scegliere un metodo, è importante considerare le tue esigenze, il tuo budget e la tua disposizione a impegnarti in esercizi o procedure più invasive. Ricorda sempre che la bellezza è soggettiva, e l’importante è sentirsi bene nella propria pelle, indipendentemente dall’aspetto desiderato.