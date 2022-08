3 prodotti per prolungare l'abbronzatura dopo le vacanze

C’è chi la ama e la cerca ogni estate, e chi la evita per paura di far invecchiare precocemente la pelle. Il tema dell’abbronzatura divide ma per numerose persone è motivo di relax e piacere nel rimanere tante ore sotto al sole cocente. E dopo aver fatto tanta fatica quest’estate per conquistarla, ora la domanda è solamente una: come fare per prolungare l’abbronzatura dopo le vacanze?

Il rischio infatti è quello che, dopo pochi giorni, la pelle cominci il suo rinnovamento cellulare, spellandosi e schiarendosi gradualmente, fino a ritornare al suo colore naturale. Addio quindi all’abbronzatura, almeno fino alla prossima vacanza al caldo. Anche se però l’estate sta volgendo al termine, esistono dei rimedi e dei prodotti per preservare e prolungare l’abbronzatura ancora per un po’. Partiamo da alcuni consigli generici, sempre validi:

La doccia è meglio del bagno in vasca, lo sapevi?

Se lo scopo è quello di conservare l’abbronzatura, è bene sapere che l’immersione nell’acqua della vasca della pelle con conseguente pausa “in ammollo”, stimola maggiormente la rigenerazione cutanea. Meglio allora optare per una doccia veloce con acqua tiepida. Cosa non si fa per l’abbronzatura…

Asciugare la pelle di viso e corpo tamponando invece che strofinando

Questa azione con l’asciugamano permetterà di essere gentili sulla pelle ed evitare un eccessivo sfregamento. L’effetto della frizione del tessuto sulla pelle infatti potrebbe innescare lo spellamento precoce dell’abbronzatura, decisamente indesiderato in questo caso.

Bere molta acqua aiuta a preservare idratazione e abbronzatura

Questo perché bere acqua significa idratare l’organismo e i tessuti. Bevendo a sufficienza, si eviterà di avere la pelle disidrata e di conseguenza troppo presto screpolata.

Evitare prodotti per il viso a base di alcol, soprattutto in estate

Soprattutto durante le stagioni più calde bisogna porre maggiore attenzione alla propria skin care routine: i prodotti che magari usiamo d’inverno non sempre potrebbero andare bene in estate, e viceversa. Le soluzioni viso a base alcolica tendono a seccare la pelle con conseguente desquamazione, ecco perché almeno in questo periodo andrebbero evitati.

I migliori prodotti da usare per prolungare l’abbronzatura estiva

Ora che abbiamo visto alcuni consigli generici, possiamo approfondire e vedere quali prodotti usare per prolungare l’abbronzatura.

Caudalie – Vinosculpt Gommage Crushed Cabernet Scrub

Un’esfoliazione gentile attraverso un gommage sotto la doccia manterrà la pelle detersa e rimanderà di qualche giorno screpolature e spellature. Quello di Caudalie elimina gentilmente le cellule morte e nutre a fondo la pelle.

Collistar – Doccia Shampoo Doposole Idratante Restitutivo

I prodotti formulati espressamente come “doposole” sono certamente tra i più indicati per preservare l’abbronzatura della pelle. Questo doccia shampoo pensato da Collistar è sicuramente uno dei loro best seller e non a caso riesce a proteggere la pelle e a preservare i toni scuri ottenuti sotto il sole.

Bilboa – Doposole Nutriente Superbronze con Beta Carotene potenziato

Bilboa - Doposole Superbronze, con Beta Carotene Grazie al Beta Carotene e al complesso Idrabronze, questa crema doposole aiuta a prolungare la durata dell'abbronzatura estiva 13 € su Amazon Pro Aiuta a prolungare l'abbronzatura Contro Nessuno

Dopo la doccia, la pelle ha bisogno di essere idratata: entra in gioco una buona lozione corpo, meglio ancora se preparata per l’occasione, come quella formulata da Bilboa, altro brand leader indiscusso della tintarella. Grazie al Beta Carotene (contenuto anche nelle carote) e al resto degli ingredienti scelti con cura e attenzione specifica, questa crema ricca e nutriente coccola la pelle più secca o che comincia a “tirare” dopo la vacanza. Il complesso Idrabronze ideato da Bilboa aiuta proprio a prolungare l’abbronzatura grazie al suo effetto radioso, che mantiene la pelle morbida ed elastica, e abbronzata ancora per un po’.