3 prodotti per realizzare un perfetto make up Messy Glitter Smokey

Negli ultimi anni, il make up Messy Glitter Smokey è diventato sempre più popolare tra gli appassionati di trucco. Questo stile si caratterizza per l’utilizzo di glitter e ombretti scuri, che creano un look appariscente e stravagante. Possiamo dire che in Italia la tendenza è stata lanciata dalla bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, che ha sfoggiato questo look sul palco di Sanremo 2021. Era l’anno in cui la band, con la loro “zitti e buoni” conquistava la vittoria del Festival e si accingeva a trionfare anche in Europa con la vittoria dell’Eurovision Song Contest, per poi sbarcare negli Stati Uniti con un concerto dietro l’altro.

Da allora, il make up Messy Glitter Smokey è diventato un vero e proprio trend e viene riproposto anche oggi, sia per occasioni speciali (come il palco del Festival di Sanremo, pronto per una nuova edizione) che per il quotidiano. Questo look si caratterizza per l’abbinamento dei classici glitter sfumati su una base di ombretto scuro. Il segreto per realizzarlo sta proprio nel trucco glitterato che viene applicato in modo sparpagliato e sfumato in sovrapposizione a dei colori scuri e intensi, per creare un effetto appunto “smokey”.

Questo trucco è infatti definibile come una diretta evoluzione del più classico “smokey eyes”, il trucco per gli occhi che mira a creare un’ombra intensa e sfumata intorno all’occhio. Questo look è stato reso famoso negli anni ’30 e ’40 dalle dive del cinema. Da allora è diventato un must have per molte occasioni. Per ottenere questo effetto, si usano tonalità scure come il nero, il marrone o il grigio, che vengono sfumate verso l’esterno dell’occhio in modo da creare una transizione graduale e naturale.

Come realizzare il Make-up Messy Glitter Smokey

Per realizzare il Make-up Messy Glitter Smokey, è importante seguire alcuni semplici passi:

Definire il contorno dell'occhio: Utilizzare una matita per occhi per definire il contorno dell'occhio, sia sopra che sotto, sfumando bene.

Applicare l'ombretto scuro sulla palpebra mobile speriore, sfumandolo verso l'alto. Si può utilizzare un pennello specifico per creare un effetto più omogeneo.

Aggiungere il glitter: utilizzare un pennello a ventaglio o piatto per applicare i glitter sulla palpebra mobile, sovrapponendolo così all'ombretto scuro.

Applicare il mascara: definire le ciglia con il mascara, che dovrebbe essere applicato in modo uniforme sia alle ciglia superiori che inferiori.

Quali prodotti usare per il make up Messy Glitter Smokey

Ora che abbiamo visto come si realizza, è facile capire di come si tratti di un make up focalizzato principalmente sullo sguardo. Necessita quindi di pochi prodotti – ma giusti – per truccare gli occhi.

Helan Bio Kajal Indiano In Stick Nero Profondo Kajal morbido, intenso e pigmentato per truccare la rima interna. adatto anche agli occhi più sensibili 13 € su Amazon 15 € risparmi 2 € Pro Bio

Adatto agli occhi più sensibili Contro Nessuno

Per questo, non può mancare una buona matita occhi, rigorosamente nera e super pigmentata, dal tratto scorrevole e facile da stendere sia sopra che sotto l’occhio.

Collection Professional Ombretto Compatto Opaco Ombretto nero opaco ideale per lavori complessi di sfumatura sulla palpebra mobile Compra su Amazon Pro a lunga durata Contro Nessuno

Successivamente servirà un buon ombretto nero come questo, pigmentato e a lunga durata, con il quale coprire la palpebra mobile superiore.

KIKO Milano Glitter Shower Eyeshadow Ombretto in cialda glitterato da utilizzare asciutto sulle palpebre 8 € su Amazon 9 € risparmi 1 € Pro Alta coprenza Contro Nessuno

Il tocco finale e immancabile sono appunto i glitter, da applicare sopra l’ombretto nero. Si può optare per una versione classica e argentata, oppure cimentarsi in versioni più cangianti e colorate. La scelta è del tutto personale. In questo caso, Kiko Milano offre un ombretto in cialda glitterato, caratterizzato da pagliuzze d’argento.