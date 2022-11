I Maneskin, in attesa dell'uscita del nuovo album, trionfano agli American Music Awards

I Maneskin trionfano ancora e portano a casa il prestigioso premio come miglior canzone dell’anno agli American Music Awards con la cover “Beggin“. Il brano è stato registrato per la prima volta nel 1967 da Frankie Valli. La seconda edizione del brano di successo è invece dei Four Season e ora da anni i Maneskin la portano sul palcoscenico al punto che molti ragazzi delle nuove generazioni inizialmente neanche sapevano che si trattasse di una cover. Questa particolare vittoria arriva dopo la delusione degli Mtv Musica Awards.

Naturalmente i Maneskin sono sempre pronti a stupire il pubblico con il loro stile unico e inconfondibile, a stimolare il pubblico e provocare con outfit che rompono tutte le barriere di genere. Proprio per questo si sono presentati sul palco con un outfit davvero particolare. I quattro, Victoria De Angelis, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi si sono infatti presentati con camicia bianca, giacca doppio petto, ognuno in colore diverso, abbinate a reggicalze. Boxer per tutti e 4 rigorosamente neri.

Nella stessa categoria i Maneskin hanno trionfato su artisti del calibro dei Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters. Ora li attende l’uscita del nuovo album Rush.

A trionfare negli American Musica Awards non sono stati solo i Maneskin, ma anche Taylor Swift che ha portato a casa ben 6 premi come miglior artista, miglior artista femminile, miglior vide, miglior album pop, miglior artista femminile country, miglior album country.