4 idee alternative e super trendy per capelli colorati da Instagram

Tra i trend più gettonati del 2022 per quanto riguarda le acconciature ci sono i capelli colorati, un’idea super trendy che arriva direttamente da Instagram e dalla creatività di alcune influencer che hanno deciso di colorare le proprie chiome. Ma con colore non intendiamo le solite tinte naturali dei capelli a cui siamo in genere più abituati, questa volta si tratta di una vera e propria esplosione di tinte mixate sui capelli, che richiamano i colori dell’arcobaleno.

Sono senza dubbio idee alternative e di forte impatto, ideali per chi ha voglia di affrontare l’anno nuovo e l’estate con gioia e originalità. Giallo, verde, fucsia, e ancora rosa e blu: sono questi i colori più gettonati per essere usati singolarmente oppure insieme, in un effetto quasi caleidoscopico.

I capelli arcobaleno, conosciuti anche come rainbow hair sono ormai diventati famosi da qualche anno ma è grazie a hair stylist professionisti che sono diventati virali sui social e sempre più desiderati. Tecniche elaborate e uso sapiente dei colori hanno permessolo sviluppo di un vero e proprio settore di tinte per capelli.

Il trend dei capelli arcobaleno che spopola su Instagram

Per realizzare queste piccole opere d’arte, i capelli vengono selezionati in varie ciocche, che vengono isolate con la carta stagnola: a ognuna di esse viene attribuito un colore e non ci sono regole per seguire questo trend, si tratta infatti di una scelta del tutto personale e che di solito si basa anche sulla lunghezza del capello. La bravura di chi realizza il colore certamente fa la differenza nell’effetto finale.

C’è chi colora solo le punte oppure chi preferisce concentrare l’ondata di colore solo su alcune ciocche, non manca nemmeno chi azzarda di più e tenta un esperimento su tutta la testa: chiaramente non sono tinte facili da replicare a casa, solitamente per ottenere questi effetti così geometricamente precisi e netti è meglio rivolgersi a dei professionisti, degli hair stylist magari specializzati in colori pop e nell’utilizzo di tinte così decise, che sappiano comunque rispettare il capello e individuare i colori che meglio si sposano con il viso e la figura. Vediamo insieme 4 idee per capelli colorati:

Capelli colorati, ciocche fucsia

Tra gli effetti più sobri e forse meno invasivi rispetto agli altri, ci sono le ciocche di un intenso rosso tendente al fucsia che interessano solo una parte dei capelli, di solito quella più vicina al viso.

Capelli colorati, effetto arcobaleno

Un altro degli effetti senza dubbio più desiderati è quello dell’arcobaleno e dei colori che lo compongono: i maestri di questa tecnica riescono a valorizzare dalle chiome più lunghe fino a i tagli più corti. Il “disegno” viene effettuato sia in orizzontale che in verticale. Molto dell’effetto finale in questo caso, e come già detto, dipende anche dalla lunghezza dei capelli.

Capelli colorati, effetto caleidoscopio

Giocando con le ciocche e la tinta messa in posa, ad esempio spalmata in questo modo, si riesce a creare un effetto caleidoscopico sui capelli, un gioco ottico di colori di sicuro effetto.

Capelli colorati, tinte unite ma sgargianti

Che siano, rosa, arancioni o blu il colore tinta unita viene riproposto in questo caso con tonalità accese e insolite: gli hair stylist più esperti riescono anche a creare delle dolci sfumature che rendono questi colori accesi ancora più irresistibili.