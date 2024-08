Beauty color trend 2024: di che colori sarà il nostro make-up autunnale?

L’autunno 2024 promette di essere una stagione di rinnovamento nel mondo del beauty, con tendenze che abbracciano l’audacia e la sobrietà in egual misura. Le previsioni per i colori del make-up autunnale si ispirano a un mix di influenze naturali, estetiche minimaliste e tocchi di brillantezza inaspettata. Da tonalità serene che evocano calma e tranquillità, a look più audaci e strutturati, l’autunno 2024 si preannuncia come una stagione di grande varietà. Esaminiamo più nel dettaglio i colori chiave che domineranno il nostro make-up in questi mesi.

Toni sereni e naturali

Una delle principali tendenze dell’autunno 2024, secondo le previsioni di Pinterest, è l’uso di colori sereni e naturali che evocano un senso di calma. Le tonalità come il verde salvia, il blu polvere e il lavanda saranno molto presenti nei look quotidiani. Questi colori, che evocano la natura e gli ambienti tranquilli, si integrano perfettamente con la crescente ricerca di benessere e mindfulness nel mondo beauty. In particolare, il verde salvia, una tonalità morbida e naturale, sarà protagonista nei make-up occhi e nei rossetti, offrendo una versione autunnale sofisticata e rilassata rispetto ai toni più vibranti dell’estate.

Le nuance ispirate alla terra e alle piante, come il marrone miele e il verde bosco, conquisteranno le palette autunnali, richiamando il foliage e l’essenza della stagione. Questi colori sono ideali per chi desidera un look sofisticato ma versatile, che si adatta bene a diverse occasioni e stili.

Glowy e Dewy

Mentre le temperature si abbassano, il desiderio di mantenere un aspetto fresco e radioso non diminuisce. Il trend del make-up dewy, già popolare da qualche anno, continuerà a dominare anche nell’autunno 2024. Il trucco dewy, caratterizzato da una pelle luminosa e idratata, è perfetto per replicare quella naturale freschezza estiva anche nei mesi più freddi. Rossetti glossati, ombretti iridescenti e blush in crema saranno gli alleati ideali per ricreare questo look.

Un tocco di rosa sulle guance o labbra scintillanti possono aggiungere luminosità a qualsiasi outfit autunnale. Questa estetica si concentra sulla semplicità e sull’eleganza naturale, esaltando la bellezza autentica e lasciando respirare la pelle, pur mantenendo un aspetto curato e luminoso.

Accenti audaci e profondi

Se da un lato prevalgono toni naturali e delicati, dall’altro non mancheranno accenti audaci e decisi che daranno carattere al make-up autunnale. Le labbra saranno protagoniste con colori profondi come il bordeaux, il rosso ciliegia e il viola prugna. Questi toni scuri e intensi rappresentano il passaggio verso una stagione più fredda, ma riescono a mantenere un’allure sensuale e sofisticata.

Per gli occhi, le tonalità di rosso ciliegia e marroni intensi saranno al centro dell’attenzione. Smokey eyes con sfumature marroni o rosse creeranno un look deciso e intrigante, perfetto per le serate più fredde e le occasioni speciali. Anche gli eyeliner giocheranno un ruolo cruciale, con linee più definite e colori più sperimentali, come il verde smeraldo e il blu notte.

Capelli e unghie: tonalità armoniose

Oltre al make-up, anche i capelli e le unghie seguono queste nuove tendenze cromatiche. Tra i colori capelli autunnali, il “fox hair” è uno dei protagonisti, un rossi e biondi che richiamano il colore delle foglie autunnali. Questo si unisce a tonalità più scure e profonde come il ciliegia e il castano miele, per chi desidera un look sofisticato e stagionale. Le sfumature dorate saranno ideali per dare luce ai capelli, mentre il castano ramato offre un effetto più naturale.

Per le unghie, i disegni ispirati al Giappone, come quelli con fiocchi e dettagli geometrici, saranno molto popolari. Anche qui, i colori protagonisti sono quelli naturali e i toni caldi del rosso e del marrone, spesso arricchiti da dettagli metallici o accenti dorati.

Il make-up autunnale 2024 è caratterizzato da un mix equilibrato di toni naturali e accenti audaci. I colori sereni come il verde salvia e il blu polvere creano look rilassati e tranquilli, mentre le tonalità profonde di rosso e bordeaux aggiungono un tocco di drammaticità. La pelle luminosa e idratata rimane un must-have, con un make-up dewy che continua a fare tendenza. Le tendenze per capelli e unghie completano il quadro, mantenendo una coerenza cromatica che abbraccia sia l’eleganza classica che l’originalità. Questo autunno sarà dunque un momento di esplorazione e creatività nel beauty, con colori che riflettono perfettamente lo spirito della stagione.