Calvin Klein lancia CK One Essence: in cosa cambia dal classico profumo CK One

Calvin Klein ha presentato CK One Essence, una nuova versione della storica fragranza CK One. Lanciata trent’anni dopo l’originale, CK One Essence si propone come una celebrazione della tradizione, con una reinterpretazione moderna e audace. Il cambiamento principale risiede nell’intensità e nella profondità del profumo, pensato per un pubblico che cerca un’esperienza olfattiva più coinvolgente.

Un profumo iconico fin dagli anni ‘90

Il profumo CK One, lanciato nel 1994, è stato rivoluzionario per la sua natura unisex, rompendo con le tradizionali distinzioni di genere che caratterizzavano il mondo delle fragranze. CK One si distingueva per la sua freschezza agrumata, con note di testa leggere e vivaci come limone, bergamotto e ananas, bilanciate da un cuore fiorito e legnoso. Il suo successo risiedeva proprio nella capacità di unire maschile e femminile in un profumo equilibrato e versatile, che diventò subito un’icona degli anni ’90.

Il nuovo CK One Essence

Con CK One Essence, Calvin Klein desidera non solo rendere omaggio all’iconica fragranza originale, ma anche offrirne una versione rinnovata e potenziata. La differenza principale tra CK One e CK One Essence è la composizione olfattiva. Mentre CK One si basava su note fresche e leggere, Essence introduce una maggiore intensità, con un bouquet più ricco e stratificato. Le note agrumate restano presenti, ma sono accompagnate da accenti più caldi e profondi, con una presenza più marcata di spezie e legni.

Il packaging di CK One Essence mantiene l’essenzialità minimalista che ha sempre caratterizzato Calvin Klein, ma con un tocco di modernità. La bottiglia trasparente e lineare del CK One è stata rivisitata, con dettagli dorati che richiamano il concetto di lusso ed esclusività. Questo nuovo design riflette l’intento del brand di posizionare CK One Essence come una fragranza più raffinata, pensata per un pubblico maturo e sofisticato.

Anche la campagna pubblicitaria di CK One Essence mantiene un legame con il passato, ma con un approccio moderno. La pubblicità originale di CK One è stata celebre per la sua rappresentazione di giovani che abbracciavano l’inclusività e la libertà individuale. Allo stesso modo, la nuova campagna di Essence si concentra su valori come l’autenticità e la connessione, ma con un’estetica più adulta e raffinata. Calvin Klein continua a rivolgersi a una generazione che celebra l’individualità, ma che allo stesso tempo cerca una fragranza che rifletta il proprio percorso di crescita e trasformazione.

L’evoluzione di un profumo che ha fatto la storia

Per chi ha amato CK One, Essence rappresenta un’evoluzione naturale, una fragranza che porta avanti l’eredità del profumo originale ma con una nuova profondità e complessità. Non è solo una versione più intensa del classico, ma una reinterpretazione che tiene conto delle esigenze e dei gusti di un pubblico in continua evoluzione.

CK One Essence si distingue dal classico CK One per la sua intensità e profondità, rivolgendosi a chi desidera una fragranza che combini freschezza e calore in un’esperienza olfattiva più ricca e coinvolgente. Questa nuova versione non sostituisce il CK One originale, ma lo affianca come una scelta più sofisticata e adatta a un pubblico più maturo. Con CK One Essence, Calvin Klein riesce ancora una volta a innovare, restando fedele alla propria tradizione di minimalismo e inclusività, ma guardando al futuro con una nuova visione di lusso e intensità.