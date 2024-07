5 prodotti di cui i tuoi capelli hanno bisogno in estate (e soprattutto al mare)

L’estate è una stagione che, con il suo sole ardente e le giornate trascorse al mare, può mettere a dura prova i nostri capelli. L’esposizione ai raggi UV, il contatto con la salsedine e il cloro della piscina possono causare danni significativi, rendendo i capelli secchi, fragili e opachi. Ecco quindi una guida ai prodotti essenziali per mantenere i tuoi capelli sani e lucenti durante l’estate, specialmente durante le vacanze al mare.

Protezione solare per capelli

Proprio come la pelle, anche i capelli necessitano di protezione dai raggi UV. I prodotti solari per capelli sono fondamentali per prevenire danni come la disidratazione e l’opacità. Tra le soluzioni più efficaci troviamo:

Sublime Gold Leave-in Treatment Shield di Miriamquevedo

Questa crema solare non solo protegge dai raggi UV ma agisce anche contro l’invecchiamento precoce dei capelli grazie all’oro 24K, cheratina vegana e complessi multi-bond filler. È un trattamento completo che nutre e rigenera i capelli dall’interno​.

Olio Latte Protettivo per Capelli di Nuxe

Un olio solare bifase che combina la protezione UV con proprietà idratanti e nutrienti, grazie agli estratti di olio di monoi e tamanu.

Framesi Morphosis Sun Protective Spray

Arricchito con estratto di papaya, burro di karitè e proteine della mandorla, questo spray non solo protegge dai raggi UV ma ripristina anche l’idratazione persa.

Shampoo e balsami doposole

Dopo una giornata di sole e mare, è essenziale utilizzare prodotti che detergano e nutrano i capelli in profondità. Ecco alcune opzioni raccomandate:

Shampoo Riparatore Doposole di Biopoint

Questo shampoo aiuta a riparare le parti danneggiate dai raggi solari, dall’acqua di mare e dal vento, restituendo idratazione e lucentezza ai capelli​.

Label.m Maschera Doposole

Ricca di antiossidanti della frutta e filtri UV, questa maschera protegge i capelli dai danni ulteriori e li nutre profondamente.

Consigli pratici per l’estate

Oltre ai prodotti specifici, ecco alcuni consigli pratici per mantenere i capelli sani durante l’estate:

Evitare trattamenti aggressivi: prima delle vacanze, evita colorazioni o decolorazioni aggressive. Meglio evitare le pratiche più stressanti per altri periodi dell’anno. Preferisci prodotti protettivi che mantengano il colore e proteggano i capelli dai danni solari​. Utilizzare accessori protettivi: cappelli, foulard e bandane non sono utili soltanto per pelle e viso, anzi: servono anche per i capelli. E, come ciliegina sulla torta non solo proteggono i capelli dai raggi solari ma possono anche aggiungere un tocco di stile al tuo look estivo. Applicare prodotti protettivi più volte al giorno: Proprio come si dovrebbe fare con la crema protettiva con SPF per la pelle di viso e corpo, gli spray protettivi per i capelli dovrebbero essere riapplicati più volte durante la giornata, soprattutto dopo il bagno. Assicurati di utilizzare shampoo e balsami nutrienti alla fine della giornata per ripristinare l’idratazione​. Idratazione interna: non dimenticare di bere molta acqua. L’idratazione interna è essenziale per mantenere sia la pelle che i capelli sani e lucenti.

Con questi prodotti e consigli, i tuoi capelli saranno protetti e nutriti, pronti a brillare sotto il sole estivo. Scegli i trattamenti più adatti al tuo tipo di capello e goditi l’estate senza preoccupazioni!