5 trucchi ispirati al Viva Magenta 18-1750, il colore Pantone 2023

Pantone è la nota società che produce delle tavole di colore, chiamate Pantone Matching System (PMS), utilizzate principalmente nell’industria grafica e nella stampa per avere una corrispondenza cromatica precisa. Ogni anno, l’azienda sceglie il colore dell’anno, che influenza fortemente le tendenze nel campo della moda, del design e del trucco.

Questa tradizione è iniziata nel 2000 con il colore Cerulean Blue, e da allora ogni anno Pantone sceglie un colore per rappresentare il momento storico e culturale dell’anno in corso. In passato, il colore dell’anno di Pantone ha avuto un grande impatto sulla moda e sul design. Ad esempio, il colore del 2019, Living Coral, è stato un grande successo nella moda estiva, mentre il colore del 2020, Classic Blue, ha avuto un grande impatto nel settore del design e dell’arredamento.

Che cos’è Il Viva Magenta 18-750

Quest’anno tocca al Viva Magenta 18-1750, un rosa acceso e vivace, che richiama la vitalità e l’energia della vita urbana. È stato ideato e scelto da Pantone in un momento in cui le città sono diventate il centro delle nostre vite, grazie alla tecnologia e alla connettività digitale.

Questo colore è in grado di evocare la vitalità e l’eccitazione, ma anche la delicatezza e la femminilità, con il suo tono di rosa luminoso. Il Viva Magenta rappresenta l’equilibrio tra calore e freschezza, ed è stato definito da Pantone come un colore “rivitalizzante” ed “elettrizzante”. Questa sfumatura precisa è adatto a molteplici contesti e viene visto come una combinazione tra il rosa e il magenta.

Inoltre, è un colore versatile che può essere abbinato a molti altri colori, tra cui il bianco, il nero, il grigio e il verde, permettendo combinazioni creative e insolite. Insomma, il colore Pantone del 2023 promette di essere una fonte di ispirazione per la creatività e per l’innovazione, in molti campi dell’arte e della cultura contemporanea. E il mondo del trucco, con la sua attenzione costante alle tendenze e alle novità, non fa di certo eccezione.

I trucchi ispirati al Viva Magenta 18-750

Nel mondo del make up, il colore Pantone dell’anno è spesso una fonte di ispirazione per le nuove tendenze e le nuove collezioni. Ecco alcuni esempi di trucchi ispirati al Viva Magenta 18-1750, attualmente in commercio:

Too Faced – Melted Matte Liquified Matte Lipstick “Mrs. Roper”

È un rossetto liquido molto celebre dal colore acceso e vibrante, ispirato al Viva Magenta.

Fenty Beauty – Gloss Bomb Universal Lip Luminizer “Fu$$y”

È un gloss labbra dal colore rosa chiaro e brillante, perfetto per creare un look naturale e fresco.

Nars – Blush “Desire”

È un fard dal colore magenta intenso, che dona un effetto luminoso e fresco sulle guance.

Huda Beauty – Obsessions Eyeshadow Palette “Mauve”

Si tratta di una palette di ombretti declinati in tonalità rosa, fucsia e viola, perfetta per creare look audaci e vibranti.

Urban Decay – Vice Lipstick “Menace”

È un rossetto dal colore rosa acceso e intenso, con un finish opaco e lunga durata.

Per concludere, il Viva Magenta 18-1750 è in colore acceso e vivace che richiama la vitalità e l’energia. Nel mondo del make up, questo colore sarà fonte di ispirazione per molte nuove tendenze e collezioni anche future. Sperimentare con il Viva Magenta può essere un modo per aggiungere una nota di colore e vivacità al proprio trucco quotidiano.