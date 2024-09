L'arancione sulle labbra è il nuovo rosso: 3 rossetti must-have

Con l’arrivo dell’autunno 2024, il mondo della bellezza si tinge di nuovi colori e tendenze, e uno dei protagonisti indiscussi della stagione è il rossetto arancione. Questa tonalità, vibrante e audace, è perfetta per chi vuole osare con un look fresco e originale, capace di illuminare anche le giornate più grigie. Da sfumature calde e terrose a toni accesi e neon, l’arancione si conferma il colore di punta per le labbra di quest’autunno.

Perché il rossetto arancione?

Può sembrare una scelta azzardata, ma il rossetto arancione rivela in realtà alcune caratteristiche della personalità: prima di tutto, una raffinata versatilità; l’arancione, spesso associato ai colori autunnali come il rosso e il marrone, si adatta perfettamente ai look stagionali, donando una nota di calore che spezza il grigiore dei mesi freddi. È un colore che riesce a fondersi in armonia con la palette naturale dell’autunno: foglie dorate, tramonti infuocati e sfumature calde della terra.

L’arancione è inoltre sinonimo di vitalità e dinamismo. È la scelta perfetta per chi desidera uscire dagli schemi del classico rosso o nude e sperimentare un look più audace. Se abbinato a un trucco occhi naturale, il rossetto arancione diventa il vero protagonista, creando un contrasto vivace e moderno.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il rossetto arancione non è difficile da indossare. Le sfumature aranciate si adattano a una vasta gamma di tonalità di pelle. Per chi ha un sottotono caldo, i rossetti arancio tendenti al terracotta o ruggine sono ideali. Chi ha un sottotono freddo può optare per versioni più brillanti e intense, come il corallo.

Come scegliere il rossetto arancione perfetto

Per chi ama uno stile naturale, l’arancione con sottotoni marroni o rossicci è la scelta ideale. Questi toni evocano i paesaggi autunnali, creando un look sofisticato e raffinato. Ottimi per l’uso quotidiano o per occasioni formali.

Per chi invece vuole osare, un rossetto arancione brillante o neon può fare la differenza. Queste tonalità sono perfette per un look da sera o per chi ama essere al centro dell’attenzione. Gli arancioni vivaci sono ideali anche per chi ha una pelle più scura, poiché riescono a creare un effetto vibrante e pieno di carattere.

Come abbinarlo al trucco

Quando si sceglie un rossetto arancione, è importante mantenere il resto del trucco equilibrato per evitare un effetto troppo carico. Ecco alcuni consigli:

Occhi naturali

Un trucco occhi leggero con sfumature neutre, come beige o marrone, permette al rossetto di brillare senza creare un contrasto troppo forte. Un sottile tocco di eyeliner e una generosa passata di mascara sono sufficienti per definire lo sguardo.

Base luminosa

Una pelle ben idratata e un fondotinta luminoso, magari accompagnato da un blush pescato, aiuteranno a mantenere il focus sulle labbra, esaltando il loro colore aranciato.

Smokey eye per la sera

Se vuoi un look più drammatico per la sera, puoi optare per uno smokey eye leggero, magari utilizzando toni rame o bronzo, che si sposano alla perfezione con il rossetto arancione.

I migliori rossetti arancioni da provare

Per cavalcare questa tendenza, ci sono alcuni rossetti arancioni che non possono decisamente mancare.

“Tangerine Dream” di Fenty Beauty

Un arancione intenso e vibrante, quello di Fenty Beauty, che si adatta perfettamente a ogni tipo di pelle. La sua formula cremosa garantisce un finish satinato a lunga durata.

“Autumn Blaze” di MAC

Parliamo di un rossetto opaco con una punta di terracotta, perfetto per chi cerca un colore che richiama i toni caldi delle foglie autunnali.

“Coral Fire” di Chanel

Un arancione brillante con un tocco di corallo, ideale per chi ama un finish lucido e luminoso sulle labbra.