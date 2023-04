6 prodotti per realizzare il trucco dorato perfetto per la primavera-estate 2023

La primavera-estate 2023 sta per arrivare e con essa l’opportunità di sperimentare nuove tendenze di trucco. Sei pronto ad abbandonare il classico rossetto rosso e ad optare per un look luminoso e dorato? Quest’anno il trucco dorato è infatti protagonista indiscusso delle passerelle di moda, aggiungendo un tocco di luce e glamour ad ogni look.

Ma come realizzare il trucco dorato perfetto? In questo articolo scoprirai i 6 prodotti must-have per creare il make up dorato perfetto per la primavera-estate 2023, con cosmetici di ultima generazione, performanti e a volte creati dagli stessi mak eup artist che hanno reso alcun tendenze make up virali sui social.

I prodotti da provare per realizzare un trucco dorato

Da Fenty Beauty (il brand di Rihanna) a Lancome (una certezza in fatto di cosmetici), passando per Charlotte Tilbury (truccatrice di modelle la cui fama la precede) e Huda Beauty (influencer che ha creato un vero e proprio impero con i suoi trucchi), senza dimenticare il tocco personale e riconoscibile di Pat McGrath o il tocco “lussuoso” di Laura Mercier.

Questi prodotti di bellezza ti permetteranno senza dubbio di realizzare un trucco dorato intenso e radioso, adatto a ogni occasione e a ogni tipo di pelle.

Fenty Beauty DiamondBomb

Il brand di Rihanna è stato forse uno dei primi a puntare molto sull’effetto “glow” e a lanciare illuminanti dorati intensi, perfetti per le amanti del trucco luminoso e audace. Questo in particolare è caratterizzato da una texture in polvere, facile da sfumare. La durata poi è eccezionale.

Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter

Questo prodotto di bellezza creato da Charlotte Tilbury è considerato una via di mezzo tra un primer, un illuminante e un fondotinta. Il finish dorato satinato si adatta a qualsiasi tipo di pelle e conferisce un aspetto radioso e luminoso.

Huda Beauty Empowered Eyeshadow Palette

Una palette di ombretti ispirata ai colori rosa e mattone, passando dalle tonalità più calde ai toni più dorati e glitterati. Le texture sono morbide e facilmente sfumabili, il che rende questa palette perfetta per creare trucchi dorati e caldi. Nello specifico l’attenzione cade sulle cialde dorate contenute al suo interno, come quella chiamata “Limitless”.

Anastasia Beverly Hills Sun Dipped Glow Kit

Questo kit di illuminanti in polvere comprende quattro tonalità di bronzo, oro e rame. La texture setosa e pigmentata conferisce una finitura brillante e duratura sulla pelle.

Pat McGrath Labs Lust Lip Gloss

Se c’è una make up artist che ha fatto delle tinte bronzee e dorate un suo tratto riconoscibile e distintivo è sicuramente lei: Pat McGrath. Oltre ai suoi ombretti estremamente pigmentati e dorati (liquidi e in cialda), la make up artist ha creato anche un gloss labbra dorato con una formula ultra-lucida e cremosa. Riesce a donare alle labbra un aspetto pieno e voluminoso. La tonalità dorata è perfetta per le persone che preferiscono un trucco labbra meno impegnativo.

Laura Mercier Caviar Stick Eye Colour

Questi ombretti in stick cremosi e resistenti all’acqua sono disponibili anche nella tonalità dorata “Sand Glow”. La formula in gel si applica facilmente sulla palpebra e dura a lungo, senza sbavare.