Rihanna presenta al mondo suo figlio: ecco la foto di famiglia

In occasione della sua presenza al Superbowl 2023, in cui si è esibita, Rihanna ha svelato a tutti di essere in attesa del suo secondo figlio. Fino a quel momento nessuno aveva potuto sospettare che lei fosse nuovamente incinta, a solo nove mesi di distanza dalla nascita del suo primogenito. La sua performance era già di per sé attesa da tantissimi suoi fan, visto che erano ben sette anni che l’artista era assente dalle scene e anche questa volta non ha certamente deluso.

La cantante ha ora deciso di mostrare a tutti il volto del suo bimbo comparendo in copertina su Vogue, cosa che fino ad ora aveva cercato di evitare, ad eccezione di uno scatto pubblicato su Instagram. Nemmeno questa volta, però, lei ha voluto svelarne il nome, lei ancora adesso preferisce chiamarlo “baby“, almeno nelle interviste.

Nel servizio fotografico è protagonista anche il suo compagno ASAP Rocky. Sia Rihanna sia il rapper sono da sempre attenti alla moda e lo hanno dimostrato anche questa volta: impossibile infatti non notare il loro look coordinato in total black. Lei indossa un abito di Chanel con maxi spacco e porta i capelli neri ricci e al naturale, mentre lui ha un completo in pelle, di Chrome Hearts.

Stessa tonalità anche per il bimbo, che l’interprete di Umbrella cerca di vestire sempre al meglio: “Mi piace vestirlo con cose che non sembrino vestiti da bambino – ha spiegato Rihanna a Vogue – Mi piace spingerlo. Gli ho messo roba floreale. L’ho vestito di rosa shocking. Lo amo. Penso che la fluidità nella moda sia la cosa migliore”.

Pur essendo nuovamente in dolce attesa, l’artista non sta certamente con le mani in mano. Per la prima volta è infatti candidata agli Oscar con Lift me Up, colonna sonora di Black Panther: Wakanda forever. Al di là del lavoro, la sua vita non è certamente noiosa: “Questa è la cosa più folle di sempre (ha detto in riferimento al piccolo in arrivo, ndr). Il bambino diventa il tuo tutto. Davvero, non ricordi più come fosse la vita prima che nascesse. Non dormi assolutamente, nemmeno se lo volessi. Sei uno zombie per la maggior parte del tempo”.