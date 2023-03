7 prodotti per creare il Douyin makeup che piace tanto a TikTok

Il “Douyin makeup” è la nuova tendenza di bellezza che sta spopolando su TikTok e altre piattaforme di social media. Questo stile di trucco morbido ed etereo, che conferisce un aspetto simile a quello di una bambola, prende il nome in prestito da TikTok, che in Cina si chiama proprio “Douyin”.

Che cos’è il Douyin makeup

Questo tipo di trucco è caratterizzato da un aspetto naturale e fresco, con un’enfasi particolare su occhi scintillanti, sopracciglia definite e labbra rosate. Gli utenti cinesi di TikTok hanno creato numerosi tutorial di trucco che mostrano come raggiungere questo stile di bellezza minimalista, spesso utilizzando prodotti per il trucco a basso costo e facilmente reperibili.

Il “Douyin makeup” è diventato sinonimo di un look estetico semplice ma elegante, e in grado di evidenziare la bellezza naturale delle persone. Sebbene l’aspetto varia a seconda di chi lo crea, tre caratteristiche rimangono pressoché costanti:

ombretto scintillante,

scintillante, guance molto arrossate,

molto arrossate, labbra leggermente sfumate di rosa.

Molti dei trucchi per creare il “Douyin makeup” sono addirittura rappresentati sui social tramite grafici illustrati con guide di posizionamento del trucco che rendono più facile per gli utenti adattarlo ai propri volti, il che probabilmente ha contribuito alla sua viralità.

Il successo del Douyin makeup

Abbiamo quindi capito che il “Douyin makeup” è stato creato originariamente per il pubblico cinese, ma la tendenza si è diffusa in tutto il mondo, grazie a TikTok e ad altre piattaforme social. Il trucco si concentra principalmente sugli occhi, con pigmenti luccicanti o scintillanti sulle palpebre o anche sotto la rima inferiore, mentre le ciglia sono lunghe, sottili e ben definite.

La tendenza prevede anche il contouring, che non è esclusivo solo delle guance e della mascella, ma anche degli occhi, per definire l’”aegyo sal”, la piccola zona che si trova subito sotto la rima inferiore.

Se vuoi creare il Douyin makeup, ecco alcuni dei prodotti essenziali che ti servono

Come sempre si parte da una base, il cui scopo è ottenere una sorta di viso da bambola, pallido ma allo stesso tempo luminoso, un po’ come se fosse di porcellana. Il procedimento per la base viso dunque dipende dalle condizioni della propria pelle. Se priva di imperfezioni, basterà usare una cipria illuminante. In alternativa si può ricorrere all’uso di un fondotinta coprente e procedere con i seguenti prodotti:

Innanzitutto, serve un primer per occhi per far durare il trucco più a lungo e un buon correttore da usare per il contouring “strategico” in alcune aree di guance e occhi.

per occhi per far durare il trucco più a lungo e un buon da usare per il contouring “strategico” in alcune aree di guance e occhi. Poi, vanno bene un ombretto champagne shimmer per illuminare la palpebra mobile e un ombretto marrone per creare un’ombra delicata nella piega naturale tra palpebra e occhio.

shimmer per illuminare la palpebra mobile e un per creare un’ombra delicata nella piega naturale tra palpebra e occhio. Un eyeliner nero o marrone scuro è fondamentale per creare una linea sottile e definire maggiormente lo sguardo.

nero o marrone scuro è fondamentale per creare una linea sottile e definire maggiormente lo sguardo. Infine, servono un blush rosato per creare guance arrossate e un rossetto nude sfumato per completare il look.

Questo stile di trucco così morbido ed etereo è facile da realizzare e adattabile a molte forme di viso. Con i prodotti giusti, chiunque può creare un look da “bambola” e cimentarsi nel trend del momento.