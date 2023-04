8 nuovi rossetti appena usciti perfetti per la primavera 2023

Nonostante le temperature ancora piuttosto ballerine, la primavera è arrivata e con lei sono arrivati anche nuovi prodotti beauty. Tra le novità più interessanti, ci sono i nuovi rossetti appena usciti, perfetti per la primavera 2023. Nelle prossime righe, vi faremo conoscere alcune delle proposte più interessanti e le caratteristiche distintive di ogni prodotto, per aiutarvi nell’acquisto del vostro prossimo rossetto.

I nuovi rossetti da provare in primavera

Il mondo dei rossetti è in continua evoluzione e innovazione. I brand più conosciuti sono sempre più attenti alle esigenze delle consumatrici e alla ricerca di formule e texture in grado di offrire una resa impeccabile sulle labbra. Ecco alcune delle più recenti novità in fatto di tinte labbra, dalle linee opache e idratanti ai liquidi resistenti all’acqua, passando per texture cremose e satinate.

Cominciamo da Catrice, che ha lanciato la linea Scandalous Matte, composta da 10 rossetti opachi arricchiti con olio di cocco, burro di karitè e acido ialuronico.

Il marchio Yves Saint Laurent ha lanciato sul mercato il suo ultimo prodotto: il Rouge Pur Couture The Bold in una nuova tonalità denominata Brazen Nude. Si tratta di un rossetto che offre una copertura totale, al contempo idratante e lenitivo, in grado di fornire un aspetto lucido e morbido sulle labbra.

MAC Cosmetics ha presentato i suoi Locked Kiss Ink, rossetti liquidi resistenti all’acqua e a prova di bacio, disponibili in 32 tonalità di colore.

Tra le più recenti novità, sicuramente non si può non menzionare l’ultima proposta firmata Nabla. Stiamo parlando del Beyond Jelly Lipstick, un rossetto dalla texture satinata che esalta la pienezza delle labbra in modo del tutto naturale, proteggendole e idratandole sin dalla prima applicazione, per mantenerle morbide e voluminose nel tempo.

Il marchio non lesina poi sui dettagli, sottolineando come l’applicazione sia controllata e balmy, garantendo un comfort senza precedenti e un effetto di immediata seduzione, tanto da rendere difficile smettere di applicarlo. Disponibile in dieci tonalità differenti, che spaziano dai toni nude ai viola scuri, passando per le varie sfumature del rosa e del rosso.

Una delle icone di KVD Beauty, l’Everlasting Hyperlight, è stato recentemente rivisitato e presentato in nove nuove e originali sfumature. Questo prodotto amatissimo dalla clientela del marchio è conosciuto per la sua durata e la sua capacità di non trasferirsi, ma la sua formula è stata ulteriormente migliorata per renderla ancora più morbida e performante.

Natasha Denona, invece, ha presentato il rossetto I Need a Rose Lip Styletto, caratterizzato da una formulazione arricchita con cere emollienti e pigmenti intensi, perfetto per ottenere un look sensuale e moderno.

Guerlain fa il suo ritorno trionfale con il suo ultimo prodotto per le labbra Rouge G. Fa parte della collezione Red Orchid presentato nella nuova edizione limitata Red Ballerina, caratterizzato da un finish satinato. Il Rouge G è un rossetto altamente personalizzabile. È infatti possibile scegliere non solo il colore, ma anche una confezione apposita per renderlo ancora più speciale.

Infine, Hourglass ha presentato il suo ultimo arrivato: Unlocked Satin Crème, un prodotto dalla texture cremosa e satinata, come suggerisce il nome stesso. Con un solo tratto, le labbra si tingono di un colore intenso e vivace. Oltre alla sua pigmentazione, il rossetto si fa notare per la sua idratazione, donando alle labbra un effetto morbido e vellutato. In sintesi, una coccola indulgente per le labbra che desiderano un aspetto impeccabile.

È dunque chiaro come la primavera 2023 abbia introdotto nuove tendenze e novità. I nuovi rossetti appena usciti si distinguono per texture innovative, colori vibranti e ingredienti naturali. La scelta è ampia e ognuno può trovare il rossetto perfetto per il proprio stile. È solo questione di cercare, sperimentare e trovare la propria tonalità preferita. Buon divertimento!