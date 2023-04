9 saponi struccanti per una pulizia del viso senza sprechi

La pulizia del viso è un passaggio fondamentale della routine di bellezza quotidiana, in quanto aiuta a rimuovere impurità, trucco e sebo in eccesso. Tra i vari prodotti utilizzati per questo scopo, i saponi struccanti stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro efficacia e alla riduzione degli sprechi che consentono.

I saponi struccanti sono stati introdotti sul mercato relativamente di recente, e la loro caratteristica principale è quella di essere in grado di rimuovere il trucco e le impurità senza irritare la pelle. Questo è possibile grazie alla loro formula specifica, che solitamente contiene tensioattivi delicati e ingredienti lenitivi come l’olio di mandorle dolci o l’acido ialuronico.

Saponi struccanti, in cosa sono diversi dagli altri saponi?

A differenza dei classici saponi, che possono seccare e irritare la pelle, i saponi struccanti aiutano a mantenere l’equilibrio idrolipidico cutaneo e a preservare la naturale barriera protettiva della pelle. Inoltre, poiché sono solitamente venduti in forma solida e senza packaging, consentono di ridurre gli sprechi e di ridurre l’impatto ambientale.

Per scegliere il sapone struccante più adatto alle proprie esigenze, è importante considerare il proprio tipo di pelle e la quantità di trucco che si utilizza. I saponi struccanti possono essere solidi, liquidi o in crema, a seconda delle preferenze personali. Oggi sul mercato sono disponibili numerosi saponi struccanti, adatti alle diverse esigenze della pelle e ai gusti personali. Ecco una breve lista di alcuni prodotti di marchi diversi.

The Body Shop – Camomile Sumptuous Cleansing Butter

Questo burro struccante si scioglie sulla pelle e si trasforma in una delicata emulsione. La sua formula a base di camomilla e olio di germe di grano aiuta a lenire e nutrire la pelle, mentre la rimuove dalle impurità.

L’Oréal Paris – Fine Flowers Cleansing Cream

Si tratta di una crema struccante che contiene estratto di rosa e di gelsomino per una pulizia delicata e profumata. Si applica sul viso asciutto e si rimuove con l’acqua, lasciando la pelle morbida e luminosa.

Bioderma – Sensibio Gel Moussant

Questo gel struccante è particolarmente adatto alle pelli sensibili, grazie alla sua formula senza sapone e senza parabeni. Si applica sulla pelle umida e si risciacqua con acqua tiepida, lasciando la pelle pulita e fresca. Prezzo: circa 12 euro.

Garnier Bio – Sapone Struccante Solido

Il sapone struccante solido di Garnier è arricchito con olio di argan biologico e burro di karité biologico, per un’azione nutriente e lenitiva sulla pelle. Si applica sulla pelle umida e si risciacqua con acqua tiepida, lasciando la pelle pulita e morbida.

Clinique – Liquid Facial Soap Oily Skin Formula

Questo sapone liquido detergente è specifico per le pelli grasse e miste, grazie alla sua formula che rimuove l’eccesso di sebo senza seccare la pelle. Si applica sulla pelle umida e si risciacqua con acqua tiepida, lasciando la pelle fresca e opacizzata.

L’Oreal Paris – Sapone Struccante Micellare

Questo sapone struccante è invece arricchito con micelle, molecole che catturano e rimuovono le impurità dalla pelle. Si applica sulla pelle umida e si risciacqua con acqua tiepida, lasciando la pelle fresca e pulita.

The Body Shop – Tea Tree Skin Clearing Facial Wash

Il detergente a base di tea tree oil di The Body Shop è specifico per le pelli impure e acneiche, grazie alle sue proprietà antibatteriche e purificanti. Si applica sulla pelle umida e si risciacqua con acqua tiepida, lasciando la pelle fresca e purificata.

Fresh – Soy Face Cleanser

Questo detergente delicato è arricchito con proteine di soia e rosa canina per idratare e lenire la pelle. Si applica sulla pelle umida e si risciacqua con acqua tiepida, lasciando la pelle pulita e luminosa.

Neutrogena – Visibly Clear Pink Grapefruit Facial Wash

Infine, il detergente Neutrogena dalla fragranza di pompelmo rosa è specifico per le pelli impure e tendenti all’acne, grazie alla sua formula che deterge i pori in profondità. Si applica sulla pelle umida e si risciacqua con acqua tiepida, lasciando la pelle fresca e purificata. Prezzo: circa 6 euro.

Ognuno di questi saponi struccanti ha caratteristiche e ingredienti specifici, che li rendono adatti a diverse esigenze di pelle. La scelta del prodotto più adatto dipende quindi dal tipo di pelle e dalle specifiche necessità, ma in ogni caso, i saponi struccanti rappresentano una scelta sostenibile e rispettosa dell’ambiente per la pulizia del viso.