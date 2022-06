Abbronzatura senza sole: i migliori prodotti del 2022

Arriva l’estate e con essa la voglia di abbronzarsi e di far scurire naturalmente la pelle dal sole. C’è chi però non ama stare ore e ore su un lettino ad abbronzarsi e chi invece evita le lunghe esposizioni per proteggere la propria pelle delicata dalle scottature. Esiste un’alternativa ed è l’abbronzatura senza sole, data da una particolare categoria di cosmetici che permettono di scurire la pelle con formulazioni studiate appositamente.

Si tratta delle lozioni una volta definite “autoabbronzanti” che nel tempo sono state rese disponibili in diversi formati:

in crema o in siero

in spray

in mousse

sotto forma di salviettine monouso

Chi conosce bene questo tipo di prodotto sa che fortunatamente sono stati fatti grandi passi in avanti per quanto riguarda l’efficacia e il risultato finale. Le formulazioni sono state riviste, a favore di ingredienti più gentili con la pelle e naturali, e anche la resa degli autoabbronzanti è cambiata. Oggi è possibile evitare lo sgradevole effetto arancione oppure quello a strisce.

Proprio per via di questa evoluzione della categoria merceologica, oggi non si parla quasi più di autoabbronzanti, ma di vera e propria “abbronzatura senza sole”. Sarà che il nome ormai era associato da tutti a un tipo di prodotto poco performante, ma possiamo dire che gli autoabbronzanti “vecchia scuola” sono stati archiviati. Scopriamo insieme come ottenere un’abbronzatura senza sole con i migliori cosmetici attualmente in commercio e cosa li differenzia uno dall’altro.

Sisley-Paris Self Tanning Hydrating Facial

Questa lozione idratante di Sisley è da anni una delle migliori della sua categoria, riesce a idratare e ad abbronzare l’incarnato del volto ad ogni applicazione. Inoltre, protegge la pelle dagli agenti atmosferici più aggressivi. Si assorbe facilmente e la sua formula non ostruisce i pori. Il brand consiglia di applicarla due o tre volte a settimana in base al grado di abbronzatura che si vuole ottenere.

Institut Esthederm Self-Tanning Face Cream

Questa crema aiuta a creare l’illusione di un’abbronzatura dall’aspetto naturale in qualsiasi momento dell’anno. Adatta a tutte le carnagioni, comprese quelle già abbronzate, inoltre idrata e protegge la pelle. La formula vanta una texture cremosa, per niente grassa e facile da applicare.

Collistar Abbronzatura Senza Sole Gocce Magiche Viso

Queste innovative gocce testate dermatologicamente agiscono in meno di un’ora e donano alla pelle un’intensa abbronzatura, proprio come farebbe una giornata passata in spiaggia sotto al sole. Contiene il malllo di noce e il DHA Rapid, una molecola autoabbronzante di nuova generazione. Il siero ha anche proprietà idratanti e antietà, perché contiene vitamina E derivati della soia e del mais.

Clarins Radiance-Plus Golden Glow Booster

Questo autoabbronzante può essere usato su tutto il corpo e inoltre può essere usato in combinazione con altri prodotti Clarins. Funge da autoabbronzante, idratante e rassodante per la pelle. È formulato con il 99% di ingredienti di origine naturale ed è adatto a tutti i tipi di pelle. Bastano dalle 4 alle 6 gocce per applicazione, da spalmare in modo uniforme su viso, gambe, braccia e così via.

Dior Bronze Liquid Sun

Questa acqua abbronzante è adatta a tutti i tipi di pelle: si può nebulizzare direttamente su tutto il corpo, oppure si può prima spruzzare un po’ di prodotto sulla mano per applicarla con un leggero massaggio circolare, fino ad ottenere il risultato desiderato. È arricchita con DHA di origine naturale e riesce a intensificare il colore della pelle con un effetto delicato e naturale. Inoltre, il brand assicura che il prodotto è no transfer e non macchia i vestiti.