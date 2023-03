L'acmella oleracea è il nuovo "botox in a bottle" senza aghi che piace alle star

Negli ultimi anni il mondo della cosmetica ha assistito alla nascita di nuovi prodotti che promettono di ridurre le rughe e di conferire un aspetto più giovane e disteso alla pelle. Tra questi, uno dei più apprezzati dalle star è il Biotulin Supreme Skin Gel, un gel biologico prodotto in Germania che svolge la stessa funzione del Botox, ma senza l’utilizzo di aghi. L’ingrediente principale è l’Acmella Oleracea, una pianta originaria dell’America tropicale, conosciuta anche con il nome di Spilanthes Acmella.

Che cos’è l’Acmella Oleracea e quali sono le sue proprietà

La pianta di Acmella Oleracea contiene una sostanza chiamata spilantolo, che ha la capacità di ridurre le contrazioni muscolari e di distendere i lineamenti del viso. Secondo il cosmetologo Umberto Borellini, membro della Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche, lo spilantolo funziona come un miorilassante ad azione rapida e progressiva. Agisce così sui muscoli che si trovano sotto la pelle.

In questo modo, le rughe diventano meno evidenti, e si realizza il cosiddetto effetto “botox-like” distensivo, esattamente come avviene con l’utilizzo del botulino. Oltre a questa azione rilassante, l’Acmella Oleracea ha anche proprietà antiossidanti, che possono ridurre gli effetti biologici avversi dei radicali liberi. Questo la rende particolarmente utile nella lotta contro l’invecchiamento della pelle.

Secondo uno studio indipendente condotto dalla società Derma Consult, il Biotulin Supreme Skin Gel sarebbe in grado di ridurre le rughe fino al 25% nel giro di soli 60 minuti. Tra le star che ne farebbero uso, oltre alla principessa del Galles Kate Middleton, ci sarebbero Michelle Obama, Madonna, la regina Letizia di Spagna, Leonardo DiCaprio e Carla Bruni.

Il successo del nuovo “botox in a bottle” dimostra come la cosmetica stia diventando sempre più attenta alle esigenze dei consumatori. Si cercano prodotti sempre più naturali e meno invasivi. Grazie all’utilizzo dell’Acmella Oleracea, è possibile ottenere gli stessi risultati (o quasi) del Botox, senza dover ricorrere all’utilizzo di aghi e senza dover affrontare i rischi e gli effetti collaterali di una procedura medica.

Inoltre, l’uso dell’Acmella Oleracea come principio attivo nei cosmetici potrebbe rappresentare una svolta anche per la ricerca scientifica. Da tempo, infatti, si cerca di trovare nuove soluzioni per la lotta contro l’invecchiamento della pelle. Grazie alla sua azione rilassante e antiossidante, l’Acmella Oleracea potrebbe rappresentare un valido aiuto per contrastare l’azione dei radicali liberi e prevenire la formazione di rughe sulla pelle.

I prodotti da provare a base di Acmella Oleracea

Per godere dei suoi benefici è senza dubbio importante acquistare prodotti di alta qualità da produttori affidabili e seguire le istruzioni per l’uso con attenzione. Ecco alcuni esempi di prodotti da provare immediatamente.

Babaria Naturals – crema contorno occhi con Acmella Oleracea

Babaria Naturals - Aloe Vera Eye Contour Cream with Acmella Oleracea crema per il contorno occhi formulata con una texture piacevole al tatto. Contiene Acmella Oleracea

Questa crema è specifica per il contorno occhi ed è stata formulata con una texture piacevole al tatto. Le sue proprietà elasticizzanti ed idratanti sono date dalla presenza di Aloe e Acmella Oleracea.

Helix Healthy Crema Viso con Acmella Oleracea

Helix Healty - Crema Viso con Acmella Oleracea Crema con formulazione naturale, vegana e prodotta interamente in Italia. Contiene Acmella Oleracea

Questa crema è ideale per tutti i tipi di pelle: grassa, secca, normale, mista o sensibile. È stata pensata sia per donna che per uomo. Non unge, ne basta poca e si assorbe facilmente. Contiene Acmella Oleracea che svolge una funzione rilassante sui muscoli che si trovano sotto la pelle.