A dicembre 2022 Kate Middleton è stata insignita da Re Carlo III del titolo di colonnello onorario delle Guardie irlandesi, riconoscimento che ha ereditato da William in seguito alla morte della Regina Elisabetta. Nello stesso periodo è inoltre diventata Principessa del Galles, ruolo che rivestiva anche l’indimenticata Diana Spencer e che l’ha fatta entrare ancora di più nel cuore dei suoi sudditi. L’erede al trono, invece, è diventato colonnello delle guardie gallesi, ruolo che prima aveva l’attuale sovrano.

Fino ad ora, però, la principessa non aveva mai avuto modo di mettersi alla prova al fianco dei soldati, ma non appena ne ha avuto la possibilità non ha esitato a farlo. Un’ulteriore conferma di come lei non abbia alcun timore nello svolgere compiti che sono solitamente poco usuali per una componente della famiglia reale.

La 41enne ha voluto unirsi ai militari che si trovavano nell’innevata pianura di Salisbury, nel Wiltshire, e non ha esitato a prendere parte insieme a loro all’addestramento. Il tutto, indossando anche la tuta mimetica d’ordinanza. Questa è stata l’occasione per lei anche per capire come prendersi cura delle reclute ferite sul campo di battaglia.

Kate Middleton si è così “spogliata” degli obblighi reali ed è rimasta a fianco dei commilitoni chiedendo loro personalmente come si impegnino per aiutare l’esercito ucraino nella lotta contro le mine antiuomo (tema che era caro anche alla suocera Diana), oltre che nel contrasto al bracconaggio a fianco dei ranger attivi nei parchi dell’Africa orientale. I principi del Galles hanno voluto condividere questi momenti anche sul loro profilo Instagram in modo tale da mostrare a chi li segue quanto accaduto.

Anche con la giacca mimetica verde scuro e pantaloni aderenti verde oliva di G-Star RAW Kate era praticamente perfetta. Del resto, è praticamente impossibile vederla fuori posto anche nei momenti più importanti.