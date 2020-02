Armani Beauty: 20 anni in 5 prodotti make-up

Armani Beauty compie 20 anni e si conferma tra i brand di prodotti di bellezza che hanno maggiormente rivoluzionato la cosmetica ideando formule all’avanguardia, nate nel backstage all’insegna della continua innovazione.

Obiettivo della maison, fedele all’ideale che la massima eleganza consista nell’essere se stessi, rimane quello di apportare leggerezza, tenuta, comfort e facilità di applicazione: un impegno all’eccellenza che ha permesse di mantenere sempre elevati gli standard delle formule e delle performance.

“Credo che la bellezza venga prima di tutto dall’interno. Le mie creazioni non sono fatte per mascherare o nascondere la personalità di chi le indossa, ma per rivelarla”, ha avuto a dire Giorgio Armani.

Texture estremamente sottili, impalpabili; massimo comfort per la pelle con tenuta duratura e luminosa: il glow Armani è diventato un punto di riferimento creando un incarnato impeccabile che appare completamente naturale. Negli ultimi vent’anni, questo glow distintivo è stato riconosciuto dalla stampa e apprezzato sia dai make- up artist che dal pubblico. Ma non solo, Armani Beauty si è distinto per l’elevata disponibilità di nuance, sia per le labbra che per l’incarnato, e per prodotti make.-up sempre super performanti e a lunga durata.

Ecco i 5 must have che non possono mancare nella trousse dei trucchi di una beauty addicted.

Crema Nuda

Crema colorata che ricrea lo splendore sublime della pelle. Un trattamento straordinario, in una texture divina, per abbellire con discrezione l’incarnato donando un istantaneo effetto bonne mine. Attenua le imperfezioni e illumina l’incarnato. La pelle appare attraente e radiosa, semplicemente perfetta.

Caratteristiche : idrata, corregge e uniforma, rimanendo trasparente

: idrata, corregge e uniforma, rimanendo trasparente Pro: beneficia dell’essenza stessa dello skincare Giorgio Armani Beauty, Reviscentalis, un elisir di giovinezza che favorisce la rigenerazione della pelle

Prezzo consigliato: 108 euro Acquista ora

Maestro UV

Base trasparente multi protettiva per la pelle; offre la più altra protezione ai raggi UV (SPF50/PA+++) e uno scudo contro l’inquinamento.

Caratteristiche : progettato per fondersi naturalmente con la pelle, prepara delicatamente l’epidermide per l’applicazione del trucco con un piacevole effetto ultra vellutato

: progettato per fondersi naturalmente con la pelle, prepara delicatamente l’epidermide per l’applicazione del trucco con un piacevole effetto ultra vellutato Pro: arricchito di agenti antiossidanti, questo leggerissimo primer fluido avvolge la pelle in un morbido scudo e la protegge dai danni provocati dai radicali liberi e dall’azione ossidante dell’inquinamento.

Prezzo consigliato: 61 euro Acquista ora

Luminous Silk Foundation

Fondotinta leggero, modulabile e a coprenza media per un finish luminoso. Offre un incarnato luminoso e impeccabile per sublimare la bellezza naturale. Disponibile in 40 tonalità

Caratteristiche : corregge, uniforma e perfeziona l’incarnato per un immediato effetto luminoso e impeccabile con un finish trasparente che sublima la bellezza naturale.

: corregge, uniforma e perfeziona l’incarnato per un immediato effetto luminoso e impeccabile con un finish trasparente che sublima la bellezza naturale. Pro: privo di oli e formulato con la tecnologia Micro-Fil che determina un prodotto a bassa densità combinando pigmenti di grande effetto a una texture leggerissima

Prezzo consigliato: 52 euro Acquista ora

Rossetto Lip Magnet

Rossetto liquido dal colore intenso mat e effetto seconda-pelle. Dopo l’applicazione il colore è intenso e la finitura è sottile. L’applicatore dalla forma piatta e testurizzata che permette un’applicazione facile e con la giusta quantità di colore. Con sua la punta sottile è possibile definire perfettamente il contorno labbra. Disponibile in 18 tonalità magnetiche: 3 coralli moderni, 4 rossi eleganti, 3 rosa vibranti, 5 nudes sofisticati e 3 prugna opulenti.

Caratteristiche : colore estremo mat a lunga durata (fino a 8 ore), mai untuoso, non migra e non secca

: colore estremo mat a lunga durata (fino a 8 ore), mai untuoso, non migra e non secca Pro: le labbra sono idratate e perfettamente definite grazie all’innovativo applicatore calligrafo

Prezzo consigliato: 37 euro Acquista ora

Eyes To Kill Stellar

Ombretto mono dalla rivoluzionaria texture bouncy-gel. Per uno sguardo magnetico, regala un risultato make-up shimmer che rimane impeccabile per tutta la giornata. La sua gamma racchiude 6 raffinatissime tonalità con finish ultra shimmer: 3 nuance dalle sfumature metalliche- dal titanio al rame e 3 nuance più delicate dai riflessi pastello. Ogni shade è il frutto di un’unica composizione di pigmenti e sovrapponendole si ottengono infinite sfumature di luce.

Caratteristiche: la formula combina l’esaltazione del colore alla durata estrema

Pro: facile da applicare e ideale da sovrapporre

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora