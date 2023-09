Arriva in Italia (da Sephora) Mario Dedivanovic con la sua linea MakeUp by Mario

C’è una novità scintillante nel mondo del make-up italiano: la prestigiosa linea MakeUp by Mario è finalmente sbarcata in Italia da Sephora! Da sempre in prima fila nel proporre prodotti di alta qualità e tendenze di bellezza all’avanguardia, Sephora Italia ora ospita con orgoglio i prodotti iconici di Mario Dedivanovic, il celebre make-up artist e influencer di fama mondiale.

Chi è Mario Dedivanovic

Mario Dedivanovic è un noto make-up artist e influencer con una straordinaria base di fan di oltre 6 milioni di follower. Di origini albanesi, si è affermato nel mondo della bellezza grazie alla sua straordinaria abilità nel trucco e alla sua visione unica dell’arte del make-up. Con una carriera lunga oltre un decennio, Mario Dedivanovic ha collaborato con alcune delle celebrità più riconoscibili del pianeta, creando look iconici che hanno ridefinito gli standard di bellezza.

Il suo lavoro è rinomato per la capacità di esaltare le caratteristiche naturali di ogni individuo, creando look audaci e sofisticati che catturano l’attenzione e riflettono la personalità di chi li indossa. Mario ha condiviso la sua vasta conoscenza e abilità con il pubblico attraverso tutorial, workshop e lezioni, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di aspiranti truccatori e appassionati di bellezza in tutto il mondo.

Oltre al suo ruolo di make-up artist, Mario Dedivanovic ha deciso di condividere il suo know-how lanciando il brand MakeUp by Mario. Questa linea di prodotti rappresenta la naturale evoluzione del suo impegno nel settore e testimonia la sua dedizione all’arte del trucco. Con prodotti innovativi e di alta qualità, il brand offre l’opportunità di portare l’esperienza di Mario Dedivanovic direttamente nelle mani di chiunque desideri esplorare il mondo del make-up in modo creativo ed esperto.

La partnership tra Mario Dedivanovic e Sephora Italia segna un nuovo capitolo nella sua carriera e un’opportunità eccitante per gli amanti del make-up in Italia. L’opportunità di accedere ai suoi prodotti attraverso Sephora Italia consente a chiunque di avvicinarsi al suo stile distintivo e di creare look unici che esprimono la propria personalità e il proprio stile individuale.

La linea MakeUp by Mario

Il marchio MakeUp by Mario rappresenta l’eccellenza nel campo del make-up, grazie alla maestria e alla visione del suo fondatore, Mario Dedivanovic. Dopo aver curato i look più iconici di celebrità come Kim Kardashian, Mario ha lanciato una gamma di prodotti nel 2020 che riflettono la sua esperienza e la sua passione per l’arte del trucco. La sua vasta esperienza nel settore si traduce in prodotti che garantiscono risultati eccezionali e soddisfano le esigenze di professionisti e appassionati di bellezza.

La collezione MakeUp by Mario offerta da Sephora Italia comprende una vasta gamma di prodotti per il viso, gli occhi e le labbra. Sono stati progettati per esaltare la bellezza naturale e consentire a ogni individuo di esprimere la propria creatività. Scopriamo insieme alcuni dei prodotti più iconici disponibili su Sephora Italia.

Fondotinta Surreal Skin

Un fondotinta innovativo e versatile che offre una copertura impeccabile e un finish naturale. Disponibile in diverse sfumature, il fondotinta Surreal Skin è la base perfetta per qualsiasi look.

Bronzer Soft Sculpt Shaping Stick

La sua formula cremosa e facilmente sfumabile consente di ottenere un contouring professionale anche per chi è alle prime armi.

Palette di Ombretti Master Mattes

Il campo in cui Mario Dedivanovic ha costantemente manifestato la sua inventiva è rappresentato dagli occhi. Le palette di ombretti Master Mattes presentano una gamma di sfumature estremamente vivaci e mescolabili, ideali per concepire stili sia discreti che audaci.

Prodotti Labbra e Occhi

Dalla gamma di prodotti MakeUp by Mario spiccano anche quelli per labbra e occhi. Dalla gamma di matite per occhi e sopracciglia agli eyeliner, dai lip liner ai gloss, ciascun articolo è progettato per assicurare un’applicazione precisa e un risultato che perduri nel tempo.