Make-up: i consigli dei make up artist per truccarsi bene

Tutte noi siamo alla ricerca, ogni giorno, di consigli per truccarsi bene: questo perché l’arte del make-up non è così facile da praticare, come ci si accorge dopo poco essersi addentrate nei sui meandri. Un trucco perfetto dipende, infatti, dall’equilibrio di moltissimi fattori: il tipo di pelle, la qualità dei prodotti scelti, un make-up adatto ai lineamenti e all’occasione.

Ci vogliono anni di esperienza e tanti tentativi, di cui molti andati a male, of course, per trovare la strada giusta. Salvo, poi, ripartire alla ricerca di novità e cambiamenti, dato che il make-up è anche innovazione e stupore.

C’è, però, una scorciatoia a tutto questo lavoro: attingere a piene mani da chi della sfavillante arte del trucco ha fatto un mestiere, dai make-up artist. I truccatori professionisti, infatti, conoscono tutta una serie di stratagemmi per ottenere con il minimo sforzo il massimo dei risultati. Abituati ai backstage di sfilate e red carpet, sanno come accontentare modelle e celebrities tirando fuori il meglio da ogni volto. Inoltre, hanno accumulato il sapere di anni condensandolo in pratici tips.

La nostra redazione ha, quindi, deciso di raccogliere dalle dichiarazioni dei make-up artist famosi i consigli per truccarsi bene. Ecco quelli di cui fare tesoro.

5 consigli dei make-up artist per truccarsi bene