Balletcore beauty è la nuova tendenza del trucco romantico

Il look romantico e femminile tipico delle ballerine classiche sta influenzando anche il mondo della bellezza, dando vita alla tendenza del Balletcore Beauty. Non stiamo parlando di indossare calzamaglia, mezze punte e body per fare esercizi alla sbarra o sudare in una sala di danza, ma piuttosto di adottare un’estetica “mini glam” che rende omaggio proprio all’eleganza e alla grazia delle ballerine durante le loro prove e sessioni di allenamento.

Che cos’è la Balletcore Beauty e da cosa è caratterizzata

Per adottare il look del Balletcore Beauty, ci sono cinque caratteristiche chiave:

lo chignon da ballerina

da ballerina l’ ombretto rosa satinato e delicato

rosa satinato e delicato le gote ugualmente rosate, per creare un trucco monocromatico e abbinato agli occhi

ugualmente rosate, per creare un trucco monocromatico e abbinato agli occhi la pelle lucida e brillante

lucida e brillante le labbra rosa nude

Questi elementi, insieme, creano un look delicato e romantico, che è stato promosso anche dall’influencer Wolfie Cindy, che a sua volta ha influenzato la sua community e contribuito a diffondere la tendenza.

La magia del balletto può così essere “rubata” e adattata a diversi tipi di occhi e di pelle, rendendola una tendenza accessibile a tutti. Non è solo un modo per esprimere il proprio stile, ma anche per sentirsi belli e sicuri di sé. Quindi, se si sta cercando di abbracciare uno stile delicato e femminile, si può provare ad adottare il look del Balletcore Beauty e lasciarsi trasportare dall’eleganza e dalla grazia delle ballerine.

Balletcore, l’eleganza delle ballerine applicata al make up

Uno degli aspetti più affascinanti di questa tendenza è la sua capacità di creare un look femminile e romantico, senza esagerare con i trucchi o con l’abbigliamento. L’idea è di adottare una serie di elementi delicati e raffinati, che richiamino il mondo del balletto e delle ballerine, per creare un look unico e sofisticato.

Ad esempio, lo chignon è da sempre un’acconciatura iconica, che richiama immediatamente il mondo del balletto e della danza. Ma, al tempo stesso, è un’acconciatura semplice e versatile, che può essere adattata a molte situazioni diverse. Puoi sfoggiare uno chignon da ballerina durante una serata elegante, oppure durante una passeggiata al parco, o anche al lavoro.

Anche l’ombretto rosa è un’idea fantastica, che permette di creare un trucco delicato e romantico. Scegliere tonalità di rosa satinato è un modo per richiamare i tessuti setosi delle ballerine, come il tulle dei tutù, creando un look ricercato.

Balletcore, la tendenza adatta a chiunque cerca uno stile romantico e delicato

Forse, però, uno degli aspetti più interessanti della tendenza del Balletcore Beauty è la sua capacità di adattarsi a diverse forme di bellezza e di fisicità. Non importa se hai una forma diversa degli occhi, una pelle di tonalità differente, o altre caratteristiche fisiche: il Balletcore Beauty è un look che può essere personalizzato a piacimento e adattato a ogni persona.

In definitiva, il Balletcore Beauty è una tendenza molto interessante, che sta prendendo sempre più piede tra gli appassionati di bellezza e di moda. Se si è in cerca di un look romantico e delicato, non bisogna perdere l’occasione di sperimentare il Balletcore Beauty e di lasciarsi ispirare dal fascino senza tempo delle ballerine.