Bisogna lasciare respirare le unghie tra uno smalto o una ricostruzione e l'altra?

Quando si tratta di bellezza e cura delle unghie, ci sono molte domande che sorgono tra gli appassionati di manicure. Una delle questioni più dibattute riguarda la necessità di “far respirare” le unghie tra uno smalto o una ricostruzione e l’altra. Ma è davvero necessario concedere alle unghie una pausa tra una manicure e l’altra, o è solo un mito da sfatare?

Come sono fatte le nostre unghie

Per capire meglio la questione, è importante conoscere la struttura delle unghie. Sono costituite da cheratina, una proteina fibrosa che conferisce loro forza e resistenza. Non hanno un sistema respiratorio come la pelle o i polmoni, quindi il concetto di “far respirare” le unghie può essere fuorviante.

Quando applichiamo uno smalto o facciamo una ricostruzione delle unghie, creiamo uno strato protettivo che le isola dall’ambiente esterno. Questo può essere vantaggioso, poiché le unghie sono soggette a stress, contatti e sostanze chimiche che potrebbero danneggiarle. Uno smalto o una ricostruzione adeguata può proteggerle da rotture, scheggiature e sbiadimento.

I consigli da applicare tra una manicure e l’altra

Tuttavia, è importante seguire alcune pratiche per mantenere le unghie in salute. Se si decide di rimuovere uno smalto o una ricostruzione, è consigliabile farlo delicatamente e senza forzare. L’utilizzo di solventi o acetoni aggressivi può indebolire le unghie, quindi è preferibile utilizzare prodotti delicati e idratanti per la rimozione.

Inoltre, è fondamentale prestare attenzione alla cura delle unghie tra una manicure e l’altra.

Mantenerle pulite,

limarle regolarmente

e applicare un olio o una crema idratante per cuticole

può aiutare a mantenerle in buone condizioni. Assicurarsi di nutrire le unghie con una dieta equilibrata ricca di vitamine e minerali è un altro aspetto importante per la loro salute complessiva.

Quindi bisogna farle respirare o no?

Tornando alla domanda iniziale, non c’è bisogno di lasciare “respirare” le unghie tra uno smalto o una ricostruzione e l’altra. La chiave è applicare correttamente lo smalto o la ricostruzione e adottare una routine di cura adeguata. Proteggere le unghie con uno strato protettivo può aiutare a prevenire danni e mantenere una manicure impeccabile.

La credenza di dover far respirare le unghie tra una manicure e l’altra potrebbe essere nata da una serie di motivi. In passato, i prodotti per la cura delle unghie potrebbero non essere stati così avanzati come lo sono oggi. Alcuni smalti per unghie e prodotti per la ricostruzione potevano contenere ingredienti più aggressivi e dannosi, come formaldeide o toluene, che potevano indebolire le unghie se utilizzati per lunghi periodi senza interruzione.

Inoltre, alcune tecniche di ricostruzione delle unghie potevano richiedere l’utilizzo di materiali pesanti che potevano rendere le unghie più fragili o sottili se applicati in modo eccessivo o senza le dovute pause. Questo potrebbe aver portato alla convinzione che le unghie avessero bisogno di “respirare” per recuperare la loro salute e forza naturali.

Tuttavia, con gli sviluppi nella tecnologia dei prodotti per le unghie e l’avanzamento delle tecniche di manicure, molti smalti, gel e materiali di ricostruzione sono stati formulati per essere più sicuri e delicati sulle unghie.

Questo significa che, se utilizzati correttamente e con una routine di cura adeguata, non vi è più la necessità di lasciare le unghie senza smalto o ricostruzione per farle “respirare”.