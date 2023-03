Metallics nails: 5 unghie metalliche da cui prendere ispirazione per la primavera 2023

Le tendenze per la manicure della primavera 2023 sono in arrivo, anzi: sono già tra noi. Una delle più popolari per la prossima stagione è sicuramente è la tendenza del finish metallico. Le cosiddette “unghie metalliche” e a specchio sono tornate di moda e vengono proposte in diverse varianti e colori vivaci, perfetti per l’estate. Per trovare la propria variante, l’artista di Los Angeles Kim Truong ha suggerito di scegliere un colore di base divertente e acceso, come il verde acqua o il rosa, e poi aggiungere una polvere cromatica bianca per rendere l’unghia metallica e riflettente.

Le unghie metalizzate sono un tipo di decorazione che dona un effetto finale scintillante. Questo look può essere ottenuto utilizzando smalti per unghie appositamente formulati, che contengono particelle di metallo o pigmenti metallici. In alternativa, è possibile utilizzare adesivi in ​​fogli metallici o appunto la polvere di mica come ultimo passaggio, per creare un effetto lucido e riflettente. Le unghie metalizzate possono essere realizzate in diverse tonalità metalliche, come oro, argento, bronzo e rame. Questo stile di decorazione per unghie è diventato molto popolare negli ultimi anni, poiché offre un aspetto moderno e accattivante.

Unghie metalliche, colori fluo e lattiginosi: le tendenze da copiare

Un’altra tendenza che sta prendendo molto piede su TikTok è quella della manicure “lattiginosa” in versione metallica. Per ottenerla, il colore dello smalto dovrebbe essere bianco o sullo spettro bianco-rosa e lucida che dona appunto un tocco di metalizzato. Si può fare iniziando con una french lattiginosa, aggiungendo una sottile punta bianca, oppure mantenere il tono lattiginoso neutro da solo e su tutta la superficie dell’unghia.

Per la prossima primavera, non bisogna sottovalutare nemmeno l’arancione, un colore diventato ultimamente molto popolare, perfetto per la stagione dei festival e delle giornate passate all’aria aperta. Per farlo risaltare davvero e dargli quel tocco in più, è possibile applicare una passata di smalto bianco sotto. Un’interpretazione della manicure “aura” o “gel in fiore”, con una base neutra rosa-nude e una grande sfera sfumata di mandarino al centro di ogni unghia è un esempio di questa tendenza.

C’è anche la manicure “non corrispondente”, che prevede disegni o colori diversi sulla mano sinistra e destra. Questa è sicuramente un’altra tendenza che sta prendendo piede per la primavera 2023. È possibile mescolare due disegni diversi nella stessa manicure, oppure utilizzare uno smalto normale. Un verde metallizzato e uno blu, uno pesca e uno giallo sono solo alcuni esempi di abbinamento.

Finish metallico e colore: ecco le unghie della primavera

Infine, anche i toni del rosa puro saranno popolari durante la primavera 2023. Truong, ad esempio, suggerisce di mescolare un colore rosa solido e intenso con un top coat trasparente, per ottenere uno smalto più traslucido, con un effetto che ricorda la moda del lucidalabbra per intenderci, quella tornata in voga direttamente dagli anni ‘90. Inoltre, anche la tendenza della nail art con “ostriche in gelatina”, con smalto perlescente e l’aggiunta di gel 3D, sta diventando sempre più popolare.

In generale, possiamo certamente dire che la tendenza per la prossima stagione è quella di sperimentare con colori, disegni e tecniche diverse per creare un look unico e personale. Che si tratti di unghie metalliche, lattiginose o di altro tipo, l’importante è trovare la propria variante preferita e divertirsi nel realizzarle.