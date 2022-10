Blush in versione balsamo o stick: 5 prodotti che ossessionano TikTok

Tra i nuovi trend di stagione in fatto di make up spiccano senza dubbio i blush in versione balsamo o stick. Dimentichiamo, almeno per un attimo, i classici fard in polvere a cui eravamo abituati fino ad oggi e concentriamoci su questa categoria di prodotto, che strizza l’occhio alla praticità e al minimalismo, capace di regalare gote rosse in un semplice gesto.

Su Tik Tok la moda del blush in balsamo o in stick impazza e ha conquistato praticamente tutti, dagli influencer ai make up artist, dalle celebrities alle pop star che utilizzano il cosmetico in modo preciso e creativo, realizzando tutorial e make up completi. L’utilizzo del blush in stick o in versione balsamo si presta perfettamente anche per il trucco monocromatico, trasformando così un semplice fard in un 3 in 1, capace di truccare gli zigomi, le palpebre e addirittura le labbra.

Il loro successo è dato non solo dalla versatilità ma anche dalle formule all’avanguardia, che oggi contengono principi attivi e idratanti: i blush in stick o in versione balsamo più performanti, infatti, hanno formule arricchite ad esempio con collagene, acido ialuronico e olio di jojoba. Questo è possibile proprio grazie al formato e alla consistenza che, a differenza delle cialde in polvere, permette di realizzare balsami colorati e allo stesso tempo nutrienti, da utilizzare praticamente su tutto il viso. Vediamo insieme alcuni blush in stick e in balsamo assolutamente da provare.

Kiko Milano – Velvet Touch Creamy Stick Blush

KIKO Milano Velvet Touch Creamy Stick Blush Blush in stick dal finish cremoso e luminoso. Ideale per ritocchi veloci e trucchi intensi. Regala in un solo gesto un colorito rosato. 10 € su Amazon Pro texture cremosa Contro Nessuno

Questo blush in stick ha un finish luminoso e la sua formula è arricchita con olio di semi di noce africana ed estratto di pistacchio. La texture è morbida e cremosa ed è altamente sfumabile. È dermatologicamente testato e può essere applicato direttamente sulle guance, per poi essere sfumato a piacimento.

E.l.f. Cosmetics – Blush Multi-Stick monocromatico

e.l.f. Blush multi-stick monocromatico Blush in stick cremoso, leggero, versatile: dona brillantezza ed è facile da usare in viaggio. Si sfuma senza fatica. 5 € su Amazon Pro ideale per un trucco monocromatico Contro Nessuno

Questo blush in stick può essere usato facilmente sulle labbra, sugli occhi o sulle guance: è il prodotto perfetto per realizzare un trucco monocromatico e armonioso. La sua formula è leggera e altamente sfumabile. È disponibile in 6 tonalità diverse.

Chanel N°1 – Balsamo per labbra e guance

Chanel ha preparato il suo balsamo in crema per truccare sia gli zigomi che le labbra. È molto pigmentato e fa parte della linea N°1. La sua formula è per il 97% composta da ingredienti naturali e contiene camelia rossa che, grazie agli antiossidanti, rafforza la barriera della pelle. Uno splendido 2 in 1.

Korff – Blush in stick

Korff - Blush in stick Blush pratico in stick, dal finish Luminoso. ha un applicatore in spugna per un'applicazione Veloce e precisa. La texture è setosa e contiene Acido Ialuronico e Vitamina E 19 € su Amazon 24 € risparmi 5 € Pro con acido ialuronico e vitamina E Contro Nessuno

Il blush in stick di Korff regala immediatamente un velo di colore con finish luminoso. Il suo applicatore è a spugnetta e semplifica l’applicazione sul viso. Dall’iniziale texture cremosa, il prodotto diventa una soffice polvere non appena incontra la pelle del viso. Non contiene oli minerali o profumo ed è dermatologicamente testato.

3INA Make Up – The No-Rules Stick

3ina MAKEUP - The No-Rules Stick Stick per truccare occhi, labbra e guance. Contiene Acido ialuronico ed è disponibile in 8 sfumature intense. 15 € su Amazon Pro formula vegana Contro Nessuno

Questo blush in stick ha una formula vegana e rappresenta un 3 in 1: si può infatti usare come rossetto, come blush o come ombretto. Contiene acido ialuronico che ne amplifica i benefici, ed è disponibile in 8 colori pastello. Inoltre, la sua confezione è ricaricabile: una volta finito, si può conservare lo stick e acquistare solamente la ricarica di blush. Il finish è setoso e brillante.