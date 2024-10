Negli ultimi mesi, i social media hanno visto l’emergere di un trend inaspettato che ribalta le regole del beauty tradizionale: il trucco delle rughe. Tra le ultime tendenze che stanno spopolando su piattaforme come TikTok e Instagram troviamo i Beetlejuice Lips e l’anti-Botox make-up, tecniche di trucco che anziché nascondere i segni dell’età, li enfatizzano in modo creativo. In un mondo dominato dal culto della pelle liscia e dalla ricerca della perfezione, queste nuove mode rappresentano un inno alla naturalezza e all’accettazione del tempo che passa. Ma cosa si cela dietro queste tendenze, e perché stanno diventando così popolari?

I Beetlejuice Lips: un Llook ispirato al cultmMovie

I Beetlejuice Lips traggono ispirazione dall’iconico film del 1988 diretto da Tim Burton, in cui il protagonista Beetlejuice sfoggia un look dark e irriverente, in concomitanza anche con l’uscita del sequel, Beetlejuice Beetlejuice, che, oltre alla presenza di Michael Keaton, già protagonista del primo capitolo, vede aggiungersi al cast anche Winona Ryder, Monica Bellucci – compagna del regista – e Jenna Ortega, grande protagonista di Wednesday Addams.

Questa tendenza coinvolge l’uso di un rossetto scuro, spesso nero o viola, abbinato a contorni irregolari o sfumati che creano un effetto gotico e volutamente “imperfetto”. L’idea è quella di andare controcorrente rispetto al classico labbro perfettamente delineato, abbracciando invece un’estetica più selvaggia e artistica.

L’appeal dei Beetlejuice Lips risiede nel loro richiamo alla cultura pop e nel loro potenziale di esprimere un’identità fuori dagli schemi. Questa scelta di trucco non si limita a una semplice esibizione di stile, ma comunica un messaggio più profondo: la bellezza non è sinonimo di simmetria perfetta o di conformismo, ma può emergere anche dai dettagli insoliti e dall’audacia.

L’anti-Botox Make-up: abbracciare le rughe anziché nasconderle

Parallelamente, il cosiddetto anti-Botox make-up sta guadagnando popolarità come movimento che celebra le rughe invece di cercare di cancellarle. Mentre per anni il make-up è stato usato principalmente per levigare la pelle e attenuare i segni del tempo, questa tendenza sfida le convenzioni, utilizzando il trucco per enfatizzare e valorizzare le linee di espressione.

L’idea di base è semplice ma rivoluzionaria: piuttosto che coprire le rughe con strati di correttore e fondotinta, le si mette in risalto con tecniche di contouring e strobing che ne esaltano le ombre naturali. Ad esempio, si possono usare illuminanti – questi tutti quelli disponibili su Beautyfool, ad esempio – per dare maggiore definizione alle linee del sorriso o alle zampe di gallina, oppure si applicano ombre sottili per creare profondità intorno alla fronte o agli angoli della bocca. Il risultato finale è un look che abbraccia la naturalezza e celebra la storia unica di ogni volto.

La crescente popolarità di questi trend può essere vista come una reazione alla cultura del “ritocco perfetto” che ha dominato il mondo della bellezza per anni. Con l’avvento di filtri che levigano la pelle e di ritocchi digitali, si è sviluppato un ideale di bellezza quasi irraggiungibile, spingendo molte persone a ricorrere a trattamenti invasivi come il Botox per apparire più giovani. Tuttavia, con il recente cambio di paradigma verso una maggiore autenticità, sempre più persone si stanno stancando di inseguire la perfezione artificiale.

L’anti-Botox make-up rappresenta un’alternativa non invasiva e giocosa per coloro che vogliono abbracciare il proprio aspetto naturale senza rinunciare alla creatività del trucco. È un movimento che va oltre il semplice gesto estetico, incarnando un messaggio di autoaccettazione e di empowerment.

Queste tendenze riflettono anche un cambiamento più ampio all’interno dell’industria della bellezza, che sta lentamente adottando una visione più inclusiva. I marchi cosmetici stanno iniziando a promuovere prodotti e campagne che valorizzano tutte le età e le caratteristiche, riconoscendo che la bellezza può essere trovata in una gamma diversificata di volti e di storie.

Influencer e make-up artist di ogni età stanno condividendo tutorial su come realizzare il trucco delle rughe o sfoggiare con orgoglio i Beetlejuice Lips, incoraggiando le persone a divertirsi con il make-up indipendentemente dalla loro età. È un segnale positivo che spinge verso una maggiore accettazione della diversità e della bellezza in tutte le sue forme.