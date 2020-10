Capelli castani: tutte le sfumature di tendenza per l’inverno

I capelli castani sono senza alcun dubbio i preferiti di chi decide di cambiare tinta con l’arrivo della stagione fredda, perché ci ricordano con le sfumature della natura e il tiepido calore che avvolge: ogni anno, tuttavia, sono diversi i colori di tendenza per l’inverno tra cui scegliere.

Nella classifica dei colori castani per capelli, come per tutte le mode, c’è chi scende e c’è chi sale. Il color cioccolato chiaro cede il passo a versioni medio-scure; il caramello è ancora in voga, ma come sfumatura o – al contrario – in declinazioni super sfacciate; il balayage lascia spazio al foilayage e l’influenza degli anni Novanta si vedrà anche dal colorista.

Le novità per le more (come del resto per le bionde e le rosse) non mancano. Le sfumature di capelli castani di tendenza, con i loro accenti di luce, sono perfette per dare movimento ai tagli lunghi e per far risaltare quelli corti. Per le lunghezze medie, invece, si tenderanno a preferire colori uniformi.

Capelli castani: 6 sfumature perfette per l’inverno

Vi abbiamo incuriosite e volete lasciarvi ispirare prima del prossimo appuntamento con il parrucchiere di fiducia? Ecco i colori inverno 2021 per capelli castani che abbiamo apprezzato di più in redazione.

Castano cioccolato scuro uniforme

Gli anni Novanta sono tornati non solo nel fashion, ma anche tra le influenze dei beauty look. Così, tra le proposte per le more, non può mancare il colore uniforme, sebbene sapientemente un po’ più scuro alle radici. Abbiamo scelto per l’effetto una tinta calda, corposa, golosissima: il cioccolato scuro.

Foilayage

La tecnica del foilayage, o foilyage, prevede una combinazione delle lamine dei colpi di sole tradizionali (appunto i foils) con il balayage. Il risultato è un piacevole contrasto, che però non risulta mai ostentato né innaturale.

Capelli castani con babylights

Le babylights sono un tipo di schiaritura dei capelli con effetto finale molto naturale. Il nome, del resto, è tutto un programma, in quanto spiega come si tratti appunto di piccoli punti di luce sulle ciocche, quindi per nulla invadenti. Ovviamente, tutti i castani di stagione si prestano alle babylights, dal cioccolato scuro al caramello, dal castagna al cacao. Scegliente il colore in abbinamento alla carnagione, insieme all’hairstylist di fiducia, e regalate luminosità alla chioma con queste piccolo schiariture di uno o due toni al massimo.

Capelli nero-cacao

Il nero è un colore ricorrente nelle tendenze cromatiche della stagione invernale, ma da solo rischia un effetto dark eccessivo. I riflessi delle fave di cacao lo diluiscono e creano un castano scurissimo e seducente.

Castagna speziato

Giocare con sfumature fredde e calde è possibile, con una base di marrone castagna scuro accentuata da riflessi più chiari color cannella. Il risultato è un’idea fresca e originale, per essere effortless chic. Il colore più chiaro viene applicato come le pennellate occasionali che sembrano molto chic e senza sforzo. Questa colorazione dà il meglio su lunghezze medie e capelli leggermente mossi per accentuare i riflessi.

Capelli castani caramello lucido

L’ultima proposta è un colore lucido, quasi “smaltato”, caramello con riflessi brillanti. Si realizza combinando due tonalità di marrone, valorizzando la sovrapposizione dei capelli e creando profondità su tutta la lunghezza.