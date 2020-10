Capelli lunghi Inverno 2020: novità colore e tagli

Ce n’è davvero per tutti i gusti (e per tutti i tipi di viso) per tutte coloro che desiderano avere splendidi capelli lunghi. Tante le novità colore e i tagli per l’Inverno 2020: scalati o pari, dalle tinte naturali o con nuance originali, scoprite insieme a noi tutte le proposte prima del prossimo appuntamento con il parrucchiere di fiducia.

Del resto, durante la stagione fredda i tagli lunghi sono tra i più amati. Prima di tutto impossibile negare quanto faccia piacere che proteggano in parte viso, orecchie e collo dalle temperature in calo. Poi, sono davvero i più versatili. Si possono portare sciolti, sfruttando le lunghezze per un look semplice, sensuale e femminile. Ma si possono anche legare con una delle tante acconciature di tendenza, per cambiare sempre aspetto e coordinarsi a abiti e outfit.

Insomma, i motivi per scegliere i capelli lunghi per l’Inverno 2020 sono tanti, oltre all’intramontabile fascino che da sempre hanno. Vediamo insieme, tutti le novità in fatto di taglio e colore.

Capelli lunghi Inverno 2020: novità colore

Le novità colore capelli lunghi Inverno 2020 riguardano tutte le nuance, biondi, castani e rossi, da scegliere anche in base alla carnagione insieme all’hairstylist di fiducia.

Mocha hair . Con il loro nome esotico, i mocha hair hanno conquistato i social fin dallo scorso anno, soppiantando (ma solo in parte) i capelli cioccolato. Di che colore si tratta? Di un castano caffè, vibrante e intenso, che può essere personalizzato con tocchi caramello o caffè, anche in versione shatush.

Buttercream . Una tonalità di biondo cremosa, calda, golosa, che ricorda i capelli baciati dal sole, perfetta anche per carnagioni medie.

Balayage fragola . Tra i rossi spopola il fragola, un rosso chiaro (o biondo scuro) perfetto per esaltare le carnagioni dal sottotono freddo. Per realizzarlo si può partire sia dal biondo che dal castano.

Shatush grigio. Siete alla ricerca di una colorazione che stupisca tutti e che non passi inosservata? È l’anno dello shatush grigio, che parte da un nero o da un castano molto scuro e sfuma verso il bianco. Per un effetto “wow”.

Tagli capelli lunghi Autunno-Inverno 2020/2021

I tagli per l’inverno mirano a contrastare quell’aura di “noia” e “piattume” che di solito circonda i capelli lunghi. Tra scalure, volumi che non hanno paura di mostrare la loro natura e frange sensuali, scegliete l’opzione trendy che fa per voi.