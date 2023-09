Chanel make up autunno inverno 2023-24: ecco la nuova collezione Équinoxe

L’autunno è sempre stata fonte di ispirazione per Chanel. Questa stagione magica e ricca di potenza creativa ha influenzato i capi in velluto, i tweed e la maglieria morbida in tinte calde, nobili e intense della maison. In autunno, la natura subisce una trasformazione completa: gli alberi si vestono di tonalità rosse e arancioni, i giardini e i parchi si tingono di ocra. Gli ultimi raggi del sole estivo riscaldano ancora il paesaggio con la loro luce morbida e calda, segnando l’arrivo dell’equinozio.

La nuova collezione Équinoxe di Chanel

Lo “Studio di Creazione Maquillage” di Chanel ha preso ispirazione proprio da questa stagione per creare la collezione di make-up autunno inverno 2023-24. È in questo momento sospeso nel tempo, quando giorno e notte sono in perfetto equilibrio, che Chanel ha deciso di catturare e tradurre nei colori e nelle consistenze della sua collezione Équinoxe.

Partiamo col dire che La nuova linea ha come ambasciatrice la splendida Kristen Stewart. La sua bellezza e la sua eleganza incarnano perfettamente lo spirito e l’estetica di Chanel. Vediamo ora insieme da quali prodotti è formata.

Ombretti Ombre Première Libre

La nuova creazione di Chanel è un’ombretto per gli occhi dalla consistenza in polvere finissima e impalpabile, disponibile in sei nuance naturali. Queste includono un beige caldo, un marrone e un terra di Siena caldo, abbinati a un ramato luminoso, a un rosso granato e a un viola scuro. Si tratta di un’edizione limitata che combina l’intensità cromatica con un risultato satinato e una lunga tenuta. La sua consistenza evanescente e il nuovo applicatore in spugna integrato permettono di applicare la polvere in modo leggero e naturale o più intenso.

Blush Douceur D’Équinoxe

I fard per le guance vestono il viso con un delicato velo di colore, illuminando il colorito in modo naturale. Ispirate alla natura e alle tonalità fiammeggianti dell’autunno, queste palette sono decorate con la doppia C della Maison e un motivo raffigurante un tappeto di foglie, impresso in rilievo sulle polveri. Le combinazioni di beige e corallo ravvivano il colorito, mentre le armonie di rosato e malva regalano un effetto radioso e leggero.

Rossetti Rouge Coco Bloom

Questa collezione include sei nuove sfumature di rossetti da abbinare a due nuovi smalti Le Vernis. Grazie all’alta concentrazione di pigmenti, oli e un complesso Hydraboost a base di cere naturali, questi rossetti idratanti e rimpolpanti offrono una brillantezza straordinaria e un colore a lunga tenuta. Dall’arancione luminoso al rosa tenue e al terra di Siena, le labbra si vestono di una varietà di colori che esaltano la luminosità del viso.

Smalti “Le Vernis”

La collezione di smalti per unghie si arricchisce di due nuove tonalità: un arancione vivace per prolungare il piacere del caldo estivo e un rosso terra di Siena che annuncia l’arrivo dell’autunno. Queste tonalità luminose riflettono l’armonia, l’equilibrio perfetto e la delicatezza di questo momento sospeso nel tempo.

Chanel ci regala quindi una collezione di make-up autunno inverno 2023-24 ispirata alla magia dell’autunno e all’equinozio, un momento di equilibrio tra luce e ombra. I colori intensi e le consistenze leggere di questa collezione catturano la bellezza e la potenza creativa di questa stagione affascinante, permettendo a ogni donna di esprimere la sua bellezza unica, con un tocco di Chanel.