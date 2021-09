Kristen Stewart: tutto sul beauty look di Venezia e il nuovo colore di capelli

Stupefacente, ammaliante e personalizzato, il beauty look di Kristen Stewart conquista il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2021 e fa subito tendenza. Diventata celebre dopo l’interpretazione di Bella Swan in Twilight nel 2008, l’attrice americana sveste il ruolo da vampira per interpretare la principessa Diana nel film Spencer, diretto dal regista cileno Pablo Larraìn.

Al suo arrivo al Lido, la Stewart ha stupito con un nuovissimo look che catalizza l’attenzione dei presenti con un nuovo colore di capelli dallo stile bon ton. Dopo aver abituato il grande pubblico ai suoi capelli corti e punk spesso rasati e dal taglio rock, l’attrice punta tutto su un beauty look chic e glamour che stupisce soprattutto per la tinta dei capelli che non passa inosservata.

Si tratta di una delle sfumature di biondo, lo strawberry blonde, più in voga per il prossimo autunno e che richiama le note calde e brillanti di un tramonto tutto italiano a metà strada tra il biondo platino e il rosso aranciato.

Ancora una volta l’attrice americana riesce a distinguersi con un look grintoso fatto di una piega ondulata e voluminosa e una tinta brillante tendente al mandarino che esalta la forma del taglio così originale. A realizzarlo è l’hairstylist Adir Abergel in collaborazione con il King of Color, Daniel Moon, che cura i capelli dell’attrice da ben 15 anni e per l’occasione compone un colore biondo fragola che è un mix di sfumature rosa, arancio e tocchi chiari e caldi.

L’arrivo di Kristen Stewart a Venezia

La grande attesa per l’arrivo della star al Lido di Venezia e Kristen non ha tradito le aspettative. Avvolta in una tutina in tweed nero firmato Chanel, l’attrice scende dalla barca e varca l’ingresso del Lido con un raccolto morbido e riga laterale che termina in uno chignon il tutto tinteggiato dalle note calde di un biondo fragola con sfumature brillanti, chiare e calde che risalta sulla sua pelle lunare e chiarissima.

Il make up, firmato Chanel Beauty, è realizzato dal make up artist Cristophe Danchaud e punta tutto sullo sguardo: la matita nera sfumata contorna gli occhi verdi da gatta e un ombretto malva crea un gioco di ombre, mentre il rossetto nude è quasi invisibile.

Il beauty look per la cena Chanel a Venezia

Un raccolto biondo è ancora una volta l’acconciatura scelta per Kristen Stewart per partecipare alla cena organizzata da Chanel in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2021.

L’outfit, firmato dalla maison francese, è composto da una giacca in tweed bianca e argentata tempestata da pietre preziose abbinata a un paio di pantaloni in pelle ton sur ton.

Il make up stavolta perde la tonalità del nero e si tinge di un ombretto borgogna sfumato sugli occhi nella parte superiore e inferiore. Le labbra sono lasciate al naturale con un leggero lipstick color pesca.

Il beauty look sul red carpet

Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Kristen Stewart ammalia presenti e fotografi con un look elegante e sofisticato molto lontano dal suo solito stile rock e punk. Sotto i riflettori dona una nuova immagine e sfoggia un curato long bob mosso che arriva sopra le spalle dallo stile chic e bon ton.

La piega è mossa composta da morbide onde che creano volume sulle punte, mentre la riga in mezzo appiattisce le radici. Il look è completato da un look altrettanto sofisticato ed elegante composto da tonalità calde e profonde come il marrone e il malva sugli occhi e un rossetto nude sulle labbra.