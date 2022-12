Christmas Nail Art 2022-2023: 10 idee per unghie natalizie con tutorial

Il Natale è sempre più vicino, per questo vediamo insieme una carrellata di splendide unghie natalizie ispirate proprio al periodo di festa. Dalle più complesse a quelle più semplici da realizzare, ecco 10 idee da provare a replicare a casa.

Christmas Nail art, l’ispirazione per le unghie arriva dai bastoncini zuccherati e dalla carta da regalo

Quando si pensa al Natale, non mancano mai le rappresentazioni dei classici bastoncini di zucchero bianchi e rossi. In questo caso sono serviti da ispirazione per creare una french manicure originale, alternando proprio il classico bianco a delle strisce oblique rosse. Per realizzarle serve un po’ di manualità. In alternativa è possibile servirsi delle piccole strisce adesive che si usano proprio per semplificare questi tipi di lavori sulle unghie.

E per la Christmas Nail Art anche la french manicure si reinventa per l’occasione. Chi vuole optare per una cosa più semplice e monocromatica, farà piacere vedere come la french manicure su base trasparente si sia reinventate per l’occasione natalizia. In questo caso le lunette sono diventate nere invece che bianche, e una di queste si allunga per diventare un fiocco di un pacchetto regalo. Pochi tratti ma precisi.

Alzi la mano chi deve ancora impacchettare i regali! In questa manicure, è stato usato uno smalto rosa come base uniforme per tutte le unghie, mentre solo alcune di essere sono state decorate con piccole greche ripetute, le stesse che si trovano disegnate sui rotoli della carta da regalo. Per realizzarla con semplicità, esistono stencil adesivi già pronti all’uso da applicare sulle unghie.

Per la stagione più brillante dell’anno ecco una manicure che sfrutta un solo colore di smalto – estremamente glitterato e cangiante – per decorare tutte le unghie con fantasie geometriche diverse, con un unico tocco personalizzato di smalto bianco che è stato usato con un pennellino, in modo da creare piccole stelline sparse a piacimento.

Non solo rosso per le unghie natalizie 2022-2023

Uno dei colori del Natale, oltre al rosso, è senza dubbio anche il verde, usato per pacchi regalo e decorazioni. In questa splendida nail art per le feste, il verde opaco viene alternato a un beige nude sul quale è stato disegnato il classico fiocco dei pacchi regalo. Tutto ciò che serve è uno smalto verde metallizzato, una base nude, un pennellino e dello smalto bianco per disegnare i fiocchetti. Infine, è stato abbinato anche uno splendido smalto oro luccicante, che ricorda le pagliuzze dorate dei festoni di natale.

A proposito di colori natalizi, in questa variante non manca nessuno: sono stati infatti alternati sulle unghie gli smalti color rosso, verde, oro (tutti glitterati) e un pizzico di bianco per decorare qua e là.

Natale significa anche maglioni con le greche e plaid caldi nei quali avvolgersi sul divano di casa, magari davanti a un bel camino acceso. Questa nail art si ispira proprio alle classiche fantasie delle coperte di lana e sfrutta l’accostamento degli smalti di color rosso, verde e bianco (questa volta senza glitter).

In questa lista di ispirazione non poteva certo mancare qualche riferimento a renne e aiutanti di Babbo Natale. In questa manicure sono stati usati smalto rosso e oro (entrambi glitterati), abbinati a un colore più lattiginoso sul quale disegnare, con un piccolo pennello, naso rosso e corna tipiche delle renne natalizie.

Quest’altra variante di manicure è leggermente più elaborata e contiene, oltre alle renne, altri splendidi e colorati riferimenti natalizi, tutti da copiare: neve, renne e Babbo Natale!

Chiudiamo questa lista con un disegno semplice da realizzare sulle unghie e che replica perfettamente il classico cappello di Babbo Natale. Con uno smalto rosso e glitterato, basta riempire il bordo dell’unghia, al quale successivamente si può aggiungere un pallino bianco, che indicherà il classico pon pon del cappello.