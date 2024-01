Le rughe sul viso sono spesso associate alle linee sulla fronte o intorno agli occhi, ma trascuriamo spesso quelle che si formano nella parte inferiore del volto. Le cosiddette “rughe della marionetta“, quelle linee verticali che scendono dagli angoli della bocca al mento, possono dare un aspetto triste e amareggiato al viso, richiedendo un approccio specifico e mirato.

Il processo di invecchiamento e le rughe del viso

Esaminando il processo di formazione delle rughe, diventa evidente che non sono tutte uguali. Alcune, come le zampe di gallina o le linee sulla fronte, sono considerate dinamiche, che svaniscono quando l’espressione che le causa cessa. Tuttavia, le rughe nella parte inferiore del viso sono statiche, persistendo anche a viso riposato. Questo è dovuto all’invecchiamento naturale, che comporta la perdita di volume nei tessuti facciali e la diminuzione di collagene ed elastina.

Rughe della Marionetta: le cause e i trattamenti

Le rughe della marionetta spesso non vengono considerate finché non diventano evidenti, portando con sé un senso di tristezza e amarezza. La loro formazione è influenzata da fattori genetici, esposizione solare e il normale processo di invecchiamento, che porta alla perdita di volume negli zigomi e al rilassamento dei tessuti.

La prevenzione e il trattamento delle rughe richiede una combinazione di strategie. Utilizzare cosmetici arricchiti di vitamina C, acido ialuronico e peptidi può aiutare la pelle e stimolare la produzione di collagene ed elastina, ritardando così la comparsa delle rughe. Tuttavia, se le rughe sono già presenti in modo evidente, esistono trattamenti più potenti come l’uso di acido ialuronico o induttori di collagene, che possono aiutare a ridurne l’aspetto.

La Vitamina C:

è nota per la sua capacità di contrastare i radicali liberi, riducendo i danni cellulari e il processo di invecchiamento della pelle.

Favorisce la produzione di collagene, essenziale per mantenere l’elasticità e la fermezza della pelle.

Aiuta a ridurre la comparsa di macchie scure e discromie, uniformando il tono della pelle.

L’Acido Ialuronico:

Ha la capacità di trattenere grandi quantità di acqua, mantenendo la pelle idratata e aumentando la sua elasticità.

Riduce l’aspetto delle rughe e delle linee sottili, fornendo un effetto riempitivo e levigante.

I Peptidi:

sono catene di aminoacidi che possono stimolare la produzione di collagene nella pelle, aiutando a mantenere la sua struttura e fermezza.

Contribuiscono a ridurre la comparsa di rughe e migliorano l’aspetto della pelle, rendendola più tonica e elastica.

Come prevenire le rughe della marionetta

Adottare uno stile di vita sano e una dieta equilibrata con un’adeguata assunzione di antiossidanti può aiutare a mantenere la salute della pelle. Al contrario, fumo e abuso di alcol accelerano il processo di invecchiamento della pelle, contribuendo alla formazione di rughe.

Inoltre, alcune abitudini quotidiane possono accelerare la formazione delle rughe. Evitare posture forzate, espressioni facciali ripetitive e posizioni di sonno che favoriscono la formazione di rughe sulla pelle può essere utile.

I trattamenti Estetici per attenuare le rughe della marionetta

I trattamenti in cabina, come la radiofrequenza, peeling chimici, infiltrazioni di acido ialuronico e trattamenti laser, offrono opzioni avanzate per migliorare l’aspetto delle rughe della marionetta e rassodare il viso.

Affrontare le rughe della marionetta richiede un approccio multifattoriale che comprende quindi prevenzione, cura della pelle, uno stile di vita sano e, talvolta, trattamenti più avanzati. Mantenere una pelle sana e adottare abitudini di vita consapevoli possono contribuire a ridurre l’aspetto di queste rughe, mantenendo un aspetto più giovane e luminoso nel tempo.