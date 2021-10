L’acido ialuronico è uno degli ingredienti più comuni e conosciuti usati nella cosmetica, viene impiegato per combattere i segni del tempo e le rughe, grazie alle sue proprietà idratanti e rimpolpanti. Esiste in diversi pesi molecolari che gli permettono di raggiungere diversi livelli di profondità della pelle.

Non solo, l’acido ialuronico è così amato dagli specialisti perché riesce ad assorbire l’acqua: tecnicamente ne trattiene fino a 1000 volte il suo peso, ed è per questo che tra le sue proprietà c’è senza dubbio l’idratazione profonda.

Ma, se fino ad oggi eravamo abituati a vedere la presenza dell’acido ialuronico nelle formulazioni per il viso, d’ora in poi non dovremo stupirci se troveremo in commercio prodotti per i capelli formulati proprio con l’acido ialuronico.

Acido ialuronico per capelli: come funziona

Ebbene sì, la rivoluzione sta ancora non una volta nell’acqua che come abbiamo appena spiegato l’acido ialuronico riesce a trattenere. È per questo che i migliori trattamenti per i capelli a base di acido ialuronico vanno applicati sulla chioma ancora umida. Per idratare il capello quindi, vengono sfruttati il principio e la caratteristica di base dell’acido ialuronico, ovvero quello di riuscire a trattenere l’acqua e portarla con sé in profondità. Proprio come fa una spugna.

I prodotti a base di acido ialuronico sono indicati per capelli:

Acido ialuronico per capelli: lo shampoo e gli altri trattamenti

Esistono prodotti a base di acido ialuronico per capelli in diverse forme: si va dal classico shampoo a sieri e oli da applicare subito dopo lo shampoo sui capelli ancora umidi e da asciugare.

Ecco alcuni dei migliori trattamenti per capelli a base di acido ialuronico, pronti da provare subito.

Wonder Company – Hyaluronic Shampoo

LR Wonder Company, brand di lusso italiano, ha lanciato la sua prima linea dedicata ai capelli e tra i prodotti spicca lo Hyaluronic Shampoo a base di acido ialuronico a diversi pesi molecolari, ristrutturante e nutriente. È stato pensato per essere usato giorno dopo giorno, per nutrire a fondo cute e capelli. La formula è arricchita con Vitamina C e un fitocomplesso naturale che dona alla chioma corposità e volume, aiutandola a crescere più sana e forte.

Prezzo 11, 90 euro

Acquista ora

Biopoint – Attivatore Concentrato con Acido Ialuronico Fluido Capelli

È un innovativo booster ad azione immediata, che agisce su idratazione, lucentezza e resistenza del capello. È una formula ultra concentrata, arricchita con acido ialuronico e proteine vegetali a diverso peso molecolare, per un’idratazione fino a 72 ore. Inoltre rinforza la fibra capillare e protegge dallo stress termico causato dalle piastre per capelli.

Disponibile da Douglas a 19,99 euro

Acquista ora

L’Erbolario – Acido Ialuronico Luce e Volume Crema Balsamo effetto filler

Si tratta di un balsamo cremoso che agisce con un effetto filler fin dal primo utilizzo: i capelli appaiono da subito più consistenti, corposi e voluminosi. Tutto grazie all’azione straordinaria dell’acido ialuronico. Contiene anche cheratina vegetale, che incrementa resistenza ed elasticità, e polpa di cocco che invece restituisce morbidezza. Da utilizzare dopo lo shampoo sui capelli bagnati e risciacquare dopo pochi minuti.

Disponibile da AmicaFarmacia a 14,00 euro

Acquista ora

Grow Gorgeous – Siero Original Crescita Capelli

È un trattamento, un siero a dir poco miracoloso, che promette capelli visibilmente più spessi e sani in sole 4 settimane. Contiene caffeina per risvegliare le radici, acido ialuronico per idratare a fondo i capelli, ed estratto di germoglio di piselli per stimolare la ricrescita. Infine contiene anche scutellaria cinese, soia e germogli di grano per migliorare la condizione generale dei capelli. Da usare senza risciacquare su capelli tamponati dall’acqua in eccesso oppure anche asciutti, massaggiato e distribuito sulle lunghezze.

Disponibile da LookFantastic a 35 euro

Acquista ora