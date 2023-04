Come realizzare un gamer girl makeup, ispirato a manga e anime giapponesi

Il gamer girl makeup è una tendenza ispirata alla cultura giapponese e ai Manga, che sta diventando sempre più popolare su TikTok. Caratterizzato dall’eyeliner usato in modo “drammatico” e dal blush rosa, questo tipo di trucco dà un effetto cartoon e trasforma i lineamenti in quelli di un personaggio Anime.

Come realizzare un gamer girl makeup

Per realizzare questo trucco, gli elementi fondamentali sono sicuramente l’eyeliner e il blush. L’eyeliner è caratterizzato da linee grafiche e audaci, con un effetto che si allunga verso l’esterno dell’occhio. Il blush, invece, colora le guance con tonalità accese come il rosa “bubblegum”, il rosso lampone o il fucsia.

Per completare il trucco, è importante utilizzare illuminante e matita bianca. L’highlighter scolpisce i lineamenti e alleggerisce l’effetto cartoon del blush, mentre la matita bianca posizionata nella rima interna dell’occhio rende lo sguardo più aperto e l’occhio sembra più grande, proprio come quelli dei personaggi dei Manga. Sulle labbra, basta un velo di gloss o un rossetto leggero e cremoso per farle apparire succose e voluminose.

Il trucco da gamer girl può essere personalizzato in moltissime varianti, dalle ciglia finte al blush color pesca. L’importante è divertirsi e trovare il look che meglio si adatta al proprio estro e al proprio umore del momento. In ogni caso, gli elementi distintivi del makeup da Gamer Girl rimangono sicuramente

l’eyeliner

il blush

che combinati insieme trasformano il trucco in uno stile degno di un personaggio Anime. Continuando a esplorare il mondo del gamer girl makeup, è importante evidenziare come anche i capelli possono diventare un elemento che completa il look. Soprattutto per chi vuole ottenere un effetto Manga, è consigliabile giocare con tinte forti e bicolor, magari con una frangia corta e decisa. Anche gli accessori per capelli possono fare la differenza: ad esempio, cerchietti con orecchie da gatto o fiocchi oversize possono rendere il makeup ancora più divertente e riconoscibile.

Gamer girl, consigli per la realizzazione del makeup del momento

Va detto, però, che il gamer girl makeup non è solo una questione di estetica: è anche una forma di espressione che permette di mostrarsi al mondo come si desidera. La cultura dei videogiochi e degli anime giapponesi, infatti, ha sempre avuto un forte seguito di fan in tutto il mondo, e questo tipo di makeup è una delle tante modalità attraverso cui ci si può identificare con essa.

Inoltre, il gamer girl makeup è anche un modo per mettere in risalto la propria creatività e abilità nel truccarsi. Realizzare un trucco così complesso e preciso richiede infatti tempo, pazienza e una buona dose di manualità. Ma una volta completato, il risultato può essere sorprendente e gratificante.

Infine, non bisogna dimenticare che il gamer girl makeup può essere adattato a diverse occasioni e situazioni. Ad esempio, se si desidera un look più sobrio e adatto alla vita di tutti i giorni, si può optare per un eyeliner meno marcato e un blush più leggero. Al contrario, se si vuole osare e stupire, si può giocare con tinte ancora più intense e fantasiose.

Il gamer girl makeup è sicuramente un trend che sta conquistando sempre più spazio nel mondo beauty, grazie alla sua originalità e al suo effetto cartoon ispirato alla cultura giapponese. Sperimentare con questo tipo di trucco può essere divertente e stimolante, soprattutto per chi ama esprimere la propria creatività e la propria personalità attraverso il proprio look.