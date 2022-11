Doe Eyes, come realizzare il trucco occhi dolci trend su Tik Tok

Ancora una volta Tik Tok rappresenta lo scenario perfetto in cui proliferano le nuove tendenze di cosmetica e make up. Dopo aver visto esplodere la passione per i Siren Eyes, ora è il momento di approfondire i Doe Eyes, caratterizzati da un perfetto equilibrio tra tutti gli elementi che rappresentano il make up sul viso, soprattutto sugli occhi.

Ma in cosa consiste esattamente il trucco chiamato Doe Eyes? Con questa definizione si intendono degli occhi truccati sì, ma in modo da ottenere un risultato dolce e delicato. Va da sé che il focus sul volto è volutamente incentrato sullo sguardo. Un esempio dal mondo delle celebrities? Gli occhi di Katy Perry, spesso e volentieri sono truccati in modo che emerga la rotondità la dolcezza del suo sguardo.

La differenza tra Doe Eyes e Siren Eyes

Spesso, i Doe Eye vengono confusi con i Siren Eyes: sono senza dubbio molto simili ed entrambi caratterizzati dall’uso sapiente dell’eyeliner. Tuttavia c’è una sostanziale differenza tra i due: la coda della linea sull’occhio fatta con l’eyeliner. La prima tecnica ha lo scopo di ingrandire l’occhio in senso verticale e quindi in altezza. La seconda, invece, allarga lo sguardo in senso orizzontale, allungandolo verso le tempie. Potremmo quindi “italianizzare” tali definizioni chiamando i Doe Eyes occhi da cerbiatta e i Siren Eyes occhi da sirena. Il risultato dei Doe Eyes è uno sguardo grande, dolce e romantico. Quelli ottenuti con la tecnica della Siren Eyes sono sensuali, felini e ammalianti.

Come realizzare il Doe Eyes

A primo sguardo si potrebbe far fatica a riconoscere il Doe Eyes rispetto ad altri tipi di make up, vediamo allora come si realizza secondo i dettami di Tik Tok:

Si realizza una base trucco con fondotinta, correttore e cipria, usati all’occorrenza: il risultato deve essere un viso omogeneo e compatto, come si fa quando si realizza un make up nude.

Con un ombretto beige o marrone (l'importante è che si sposi con il proprio incarnato), si disegna un'ombra là dove la palpebra mobile finisce, in modo da dare profondità allo sguardo

Al centro della palpebra mobile, invece, si può optare per un ombretto più chiaro e opaco che possa enfatizzare la forma tondeggiante dell'occhio e mantenere il focus al centro degli occhi.

Si realizza poi una linea nera più spessa del solito con l'eyeliner sulla rima superiore dell'occhio, senza però disegnare la classica codina finale.

Nella rima interna inferiore si applica una matita color burro o comunque nude (da scegliere in base al proprio sottotono di pelle), per allargare ancora di più lo sguardo e creare l'illusione di occhi grandi e rotondi.

Infine si applica il mascara sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori in modo uniforme, per enfatizzare maggiormente lo sguardo.

Doe Eyes, il make up per valorizzare occhi grandi e piccoli

Questo tipo di make up risulterà sicuramente efficace e visibile su occhi grandi e tondeggianti, ma grazie all’effetto finale può servire anche in caso di occhi piccoli: la linea nera sopra e quella più chiara sotto aiutano, infatti, a far emergere lo sguardo con le giuste proporzioni, sfruttando tutto il potere cromatico di un trucco ben realizzato.